به گزارش خبرگزاری مهر، سجادی ضمن ابراز خرسندی از روند حاکم بر فعالیت های فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: این فدراسیون از جمله فدراسیون هایی است که به صورت منظم به آنچه پیش‎بینی می کند دست می یابد و این نشان از برنامه محور بودن این تشکیلات دارد.

سجادی خاطر نشان کرد: با توجه به شناختی که از این فدراسیون دارم، می توان گفت که درصد زیادی از برنامه های آن محقق می شود و این در حالی است که مشکلاتی نظیر تامین منابع و مواردی دیگر نیز وجود دارد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‎ای وزارت ورزش و جوانان افزود: هر توفیقی که توسط این فدراسیون به دست آمده، ماحصل تلاش کلیه زحمتکشان هیئت های استانی، پرسنل، سرپرستان، مربیان، ورزشکاران و کلیه افرادی است که به نوعی در ورزش جانبازان و معلولان دست دارند.

رئیس مجمع عمومی فدراسیون تصریح کرد: همدلی و هماهنگی میان دست اندرکاران فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، رمز موفقیت های آن است و در بسیاری از فدراسیون ها شاهد این مساله نیستیم و این همدلی یک حسن بزرگ برای فدراسیون به شمار می رود.

معاون ورزش حر‌فه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: در مورد اختصاص سانس های ویژه اماکن ورزشی به جانبازان و معلولان و نیز مناسب سازی این اماکن، فضاهای در دست ساخت قابل اجراست و در سایر موارد نیاز به پیگیری های بیشتری دارد.

معاون ورزش حر‌فه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در پایان، تصریح کرد: رسانه‌ها باید حمایت بیشتری از ورزش جانبازان و معلولان داشته باشند تا افرادی که از معلولیت برخوردار هستند به سمت ورزش سوق پیدا کنند. قطعا حمایت رسانه‌ها سبب خواهد شد این فدراسیون به موفقیت‌های بیشتری در آینده دست پیدا کند. بدون شک پوشش ۲۸ رشته ورزشی کار راحتی نیست و این فدراسیون به اندازه ۱۵ فدراسیون کار می‌کند که این قابل توجه و قابل تقدیر است و باید رسانه‌ها توجه بیشتری به این فدراسیون داشته باشند.