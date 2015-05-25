مصوبه بانک تخصصی و دادگاه دریایی محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق شناس ظهر دوشنبه در همایش ملی بیست و سومین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در محمودآباد، با بیان اینکه در همایش بیست و سوم، هماهنگی ارگانهای دریایی هدف است عنوان کرد: ۳۹ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۱۶ مقاله با موضوع نقش بنادر و لجستیک بندری و ۱۰ مقاله با موضوع ایمنی و امنیت دریانوردی بوده است.

وی با بیان اینکه چهار پنل در قالب سخنران و اعضای آن در زمینه منابع انسانی، لجستیک بندری، ایمنی، امنیت برگزار می شود، بیان داشت: مصوباتی که در ۲۲ قعطنامه گذشته داشتیم در پنج گروه دسته بندی شد که شامل توسعه منابع انسانی دریایی، منابع مالی، ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی، برنامه ریزی، قوانین و اشاعه فرهنگ دریایی از جمله مصوبات دوره های قبلی بود.

وی مهمترین دستاوردها را شکل گیری دبیرخانه هماهنگی، شکل گیری شورای عالی مدیران ارشد دریایی کشور، الحاق به مهمترین کنوانسیون های دریایی، شکل گیری کمیته بررسی سوانح دریایی، شکل گیری فراکسیون دریایی مجلس، قرار گرفتن مشاغل دریایی جزو مشاغ سخت و زیان آور از جمله دستاوردهاست.

وی به موارد مصوبات محقق نشده اشاره کرد و گفت: ایجاد دادگاه دریایی، موضوع ماده ۸۹ قانون نظام وظیفه، تاسیس بانک تخصصی دریایی از جمله مواردی است که محقق نشده است.

حق شناس یادآور شد: در برنامه اول سهم حمل و نقل دریایی ناچیز بود و در برنامه دوم تسهیلات و تخقیفات برای حمل کالاهای صادراتی و در برنامه سوم نیز آزادسازی حریم دریا مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در برنامه چهارم استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی مشابه بخش اقتصادی، ارتقای سهم ایمنی از طریق نوسازی، تجهیز و ارتقای ظرفیت بنادر کشور، توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، ارتقای نقش و جایگاه کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین المللی از جمله موارد بوده است.

حق شناس با بیان اینکه سهم بخش حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است گفت: در برنامه پنجم افزایش خدمات سوخت رسانی کشتی های، ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و ارتقای امنیت حوزه های آبی کشور در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.

وی به انتظارات برنامه ششم توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: حل مشکل نظام وظیفه دانشجویان دریایی، اشاعه فرهنگ دریایی و توسعه گردشگری دریایی، تسری معافیت مالیاتی، امور مالی و بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی و بندری، اعمال تخفیفات و معافیتهای مالیاتی و گمرکی از جمله انتظارات است.