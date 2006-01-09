صحراي عرفات شاهد حضور سيل عظيم زائران است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، روز گذشته 8 ذيحجه در عربستان زنان، مردان، پيران و جوانان احرام بستند و با نيت و قصد قربت لبيك گويان مناسك روز ترويه را به جا آوردند.

آنها در اين ايام كبر و غرور خود را كنار گذاشته و به منظور اداي فريضه الهي حج يك صدا شده اند و نواي لبيك را سرداده اند؛ آنها از همه نقاط دنيا در اين مكان مقدس گرد آمده اند و با قلبهايي آكنده از انس و الفت كه خداوند به آنها هديه كرده است، مناسك حج را به جا آورده اند.

امروز بيش از دو ميليون زائر خانه خدا مناسك حج اكبر را در عرفات به جا مي آورند؛ زائران هنگام طلوع خورشيد با اتوبوس و يا اتومبيلهاي ديگر از مني به عرفات رهسپار شدند و شب گذشته را در بيش از 50 هزار خيمه ضد حريق گذراندند.

صحراي عرفات در 21 كيلومتري شمال مكه واقع شده است و تپه كوچكي است كه حدود 250 متر از سطح دريا بالاتر است و كوه هاي مرتفع به آن محيط است.

زائران در اين جايگاه مقدس قرآن و دعا مي خوانند و بيش از هر روز ديگر استغفار كرده و از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت مي كنند.

زائران پس از اداي نماز ظهر و عصر مانند سنت پيامبراكرم (ص) رو به قبله مي ايستند و تا زمان غروب خورشيد اين حالت را حفظ مي كنند و به دعا خواني خود ادامه مي دهند و به تفكر و تأمل در اعمال خود پرداخته و توبه و انابه سر مي دهند.

سپس آنها از عرفه به مزدلفه مي روند و نماز مغرب و عشا را در آنجا به جا مي آورند و تا صبح فردا( عيد قربان) شب زنده داري مي كنند و به دعا و مناجات مي پردازند.

در نيمه هاي شب ضعيفان، زنان، پيران و بيماران آنگونه كه پيامبر اكرم(ص) به اين گروه اجازه داده بود، رمي جمرات را به جا مي آورند و بقيه تا صبح فردا صبر كرده و دعا مي خوانند و به عبادت مي پردازند.