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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

طهماسبی خبر داد:

فعالیت ۱۴۵ کاندیدای رسمی و غیر رسمی انتخابات مجلس در گلستان

فعالیت ۱۴۵ کاندیدای رسمی و غیر رسمی انتخابات مجلس در گلستان

گرگان- معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان از کاندیداتوری رسمی و غیر رسمی ۱۴۵ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با بیان این که ۴۰ نفردر خصوص خبرگان رهبری کاندیدا شده اند، اظهار کرد: زنگ انتخابات از بهمن ماه سال گذشته در کشور و متعاقبا استان زده شده و مشکلی در برگزاری انتخابات استان نداریم.

وی با بیان این که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت استان است، گفت: بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر واجدین شرایط انتخابات امسال دراستان هستند.

طهماسبی در ادامه با اشاره به این که انتخابات امسال به صورت سنتی در کشور انجام می شود، گفت: هزینه انتخابات الکترونیک در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان است و اگر این هزینه توسط دولت به وزارت کشور تخصیص یابد انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی بیان کرد: شعب اخذ رای در استان افزایش پیدا نکرده است و امسال هزار صندوق اخذ رای در سراسر استان وجود دارد که ۱۵ هزار نفر در شعب و اجرای انتخابات فعال هستند.

علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی استانداری گلستان

تنها ۷ تشکل سیاسی استان مجوز دارند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان با بیان این که ۱۰۵ تشکل سیاسی در استان وجود دارد گفت: ۲۷ تشکل سیاسی استان فعال هستند که تنها هفت تشکل استان مجوز دارند و مابقی شناسنامه دار نیستند.

وی با بیان این که دو هزار و ۷۸۱ تشکل در عرصه های مختلف فرهنگی، مذهبی و سیاسی و اجتماعی در استان وجود داردگفت: محدودیتی برای افزایش تشکل های سیاسی و ngoها و احزاب در استان نداریم.

طهماسبی با بیان این که شور سیاسی و بالندگی در استان بالا است، گفت: گلستان استانی در حال توسعه است که برای سفرهای سیاسی، اقتصادی و گردشگری استانی امن است و سرمایه گذاران می توانند در عرصه های مختلف سرمایه گذاری داشته باشند.

طهماسبی در خصوص استفاده از اماکن دولتی برای انتخابات گفت: کاندیداها می توانند از از سالن های حاشیه شهر مانند محیط زیست،هلال احمر و کانون طه که برای استفاده ترافیکی ایجاد نمی کند، با پرداخت وجه و اخذ مجوز و بستن قرارداد استفاده کنند.

وی بیان کرد: در نظر داریم از تالار در زمینه های فرهنگی و برگزاری برنامه های هنری استفاده کنیم و نمی خواهیم این تالار به مرکز میتینگ های سیاسی تبدیل شود.

کد مطلب 2760080

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