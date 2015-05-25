شرکت تعاونی توسعه و عمران در شهرستان رودسر تشکیل می شود

شریف حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بستر لازم برای تشکیل این شرکت تعاونی با موضوع فعالیت در همه عرصه های اقتصادی، عمرانی، خدماتی و تولیدی فراهم است.

وی با بیان اینکه این تعاونی با حداقل نیم درصد جمعیت شهرستان تشکیل خواهد شد، افزود: هدف از تشکیل تعاونی توسعه و عمران، رشد و توسعه شهرستان، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی است.

به گفته حسن زاده کلیه افراد حقیقی متولد، ساکن و شاغل شهرستان می توانند عضو این تعاونی شوند.

وی یکی از رسالت ها و وظایف ذاتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حفظ و صیانت از نیروی کار دانست و گفت: در این راستا بازرسی از شرکت ها و کارگاه های مشمول قانون کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ایمنی کار و اجرای مقررات قانون کار در دستور کار این اداره است.

این مسئول افزود: از دیگر موارد صیانت از نیروی کار، رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما است که در مراجع حل اختلاف مستقر در اداره تعاون کار به موضوع شکایت کارگران رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۳۶۰ پرونده شکایت کارگران تحت رسیدگی و منجر به صدور رأی شده گفت: در دو ماهه اول امسال، بیش از ۶۰ پرونده دراداره کار و تعاون شهرستان رسیدگی شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران بیمه شده ای که غیر ارادی از کار بیکار شده اند اشاره کرد و افزود: در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودسر برای ۴۰۰ نفر حقوق بیمه بیکاری (حداقل مزد) پرداخت می شود.