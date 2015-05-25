منشور عفاف و حجاب توسط دستگاههای اجرایی لرستان تدوین شود

‌به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر دوشنبه در کارگروه حفاظت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب استان لرستان اظهار داشت: مدیران استان باید قدر این فرصت که برای خدمت رسانی به مردم در اختیار دارند را بدانند چرا که این مسئولیت های محول شده بسیار زودگذر است.

وی افزود: ما مدیران جایگاه و امکاناتی برای خدمت به مردم در اختیار داریم که اگر در این زمینه قصور کرده و حقی از شهروندان را ضایع کنیم و به تکلیف خود عمل نکنیم یقینا در دنیا ارزیابی خوبی از عملکرد ما صورت نخواهد گرفت و در آخرت نیز به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه باید پاسخگو باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند و با توجه به نقشی که در پیروزی انقلاب داشته اند سزاوار بهترین خدمت ها هستند عنوان کرد: مردم ما در مواجه با بحران های مختلف به وظیفه خود عمل کرده اند اکنون نوبت ما مسئولین است که به آن ها خدمت کنیم.

شاهرخی اضافه کرد: بی توجهی به خواست مردم و تلاش نکردن در راستای رفع نیازهای آن ها گناه نابخشودنی است.

رتبه برتر لرستان در بحث رعایت حجاب و عفاف در کشور

وی به موضوع حقوق شهروندی و عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در باب بحث حقوق شهروندی بندهای ۹ گانه و در بحث حجاب و عفاف بندهای ۱۰ گانه در دستورالعمل مربوطه آورده شده است که انتظار داریم مدیران همه دستگاه های اجرایی استان به دقت موضوعات مطرح شده در این دستورالعمل را مطالعه کرده و روی آن اشراف داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان افزود: اگر بخشی از بندهای این دستورالعمل در سازمان های دولتی عملی شوند اثرات مثبت آن را در سازمان ها و جامعه خواهیم دید.

شاهرخی تاکید کرد: هم تیم های بازرسی درون سازمانی بایستی موضوعات مربوط به بندهای آورده شده در دستورالعمل نظارت کنند و هم تیم بازرسی استان به جد ورود پیدا کند که بندهای مختلف این دستورالعمل عملیاتی شود.

وی یادآور شد: شرایط استان لرستان هم در زمینه حجاب و عفاف و هم در زمینه صیانت از حقوق شهروندی خیلی بهتر از استان های دیگر است بطوریکه در این زمینه ها جزء سه تا پنج استان اول کشور بوده ولی باید این جایگاه را به رتبه اول ارتقاء داد.

منشور حجاب و عفاف از سوی دستگاههای اجرایی لرستان تدوین شود

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان مردم لرستان را مردمی دین دار، باریشه، متعهد و وفادار خواند و اظهار داشت: دستورالعمل آورده شده در خصوص مباحث حقوق شهروندی و موضوع عفاف و حجاب بایستی انسجام پیدا کند و بندهای مرتبط با آن به مرحله اجرا درآید.

شاهرخی تصریح کرد: لازم است دستگاه های اجرایی استان گزارشهای سه ماهه خود را در خصوص دستورالعمل مطرح شده به امور اجتماعی استانداری لرستان ارسال کنند و اگر در این مورد کوتاهی کنند امور اجتماعی استانداری لرستان بایستی ورود پیدا کرده و ارزیابی مستمری نسبت به این موضوع داشته باشد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی استان موظفند بر اساس دستورالعمل مربوط به موضوع حجاب و عفاف منشور عفاف و حجاب خود را مطابق با شریعت اسلام، رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات جاری در کشور طراحی و تدوین کنند.

شاهرخی با اشاره به اینکه عدم تدوین منشور حجاب و عفاف در دستگاه های اجرایی استان منجر به ایجاد چالش خواهد شد عنوان کرد: نتیجه عدم وجود این منشور در دستگاه های استان برگزاری برنامه هایی به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) و پاسداشت میراث ماندگار استان خواهد شد که در کنار این برنامه حاشیه هایی درست می شود که برای استان هزینه های زیادی می تراشد.

برنامه های فرهنگی در شهرستانها با نظارت فرمانداران برگزار شوند

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان تاکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد بدون هماهنگی با فرمانداران شهرستان های استان برنامه فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان برگزار کند و حتما به نظارت و کنترل فرمانداران در این خصوص نیاز است.

شاهرخی با بیان اینکه ما از برنامه های فرهنگی که در راستای اعتلای میراث فرهنگی برگزار می شوند حمایت می کنیم اظهار داشت: البته باید مراقب باشیم این برنامه ها حاشیه نداشته باشند.

وی افزود: موضوعاتی که در حاشیه مراسم "جشن گلونی" به وجود آمده است به هیچ عنوان مورد تایید ما نبوده همچنین ما رفتارهایی که با ارزش های اسلامی سازگار نیست و نوعی هنجار شکنی محسوب می شوند را به هیچ عنوان نمی پذیریم و با این مسائل برخورد جدی خواهیم داشت.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان اضافه کرد: ما رفتار کسانیکه عکس ها و فیلم های خانواده های مردم را منتشر کرده اند تا جاییکه در برخی از رسانه های بیگانه نیز منتشر شده اند را تایید نمی کنیم و این اصلا روش خوبی نیست.

شاهرخی با اشاره به اینکه استاندار لرستان به عنوان یکی از اولین معترضین نسبت به این اتفاقات بود ادامه داد: انتشار تصاویر خانم هایی که در این مراسم شرکت کرده اند در سطح گسترده حرکت غیر ارزشی و غیر قابل قبول است.

وی گفت: امیدواریم با تدوین منشور حجاب و عفاف در تمامی دستگاه های اجرایی استان از این به بعد شاهد چنین هنجار شکنی هایی نباشیم.