قزوین با نگاه فراملی آینده خوبی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی در سمپوزیوم پژوهشی و آموزشی نشست چشم انداز شهرهای پایدار، آینده ایران که ظهر دوشنبه با حضور استادان برجسته دانشگاه های هاروارد، کارنگی ملون، ماساچوست، تهران، امیرکبیر و صنعتی شریف در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: با تشکیل شش کارگروه و در یک برنامه زمان بندی شده نتایج کارگروه ها استخراج شده و در نهایت به یک بیانیه تبدیل خواهد شد.

شهردار قزوین بیان کرد: روز اول این سمپوزیوم در شهر قزوین و سه روز آن از فردا سه شنبه تا پنجشنبه در تهران برگزار می شود که میزبان وزارت راه و شهرسازی و سازمان اسناد ملی ایران خواهد بود و امیدواریم خروجی کار به تحقق اهداف پیش بینی شده کمک کند.

رئیس مجمع جهانی شهر اسلامی تصریح کرد: در پایان چهار روز گفتگوی کارشناسی سند نهایی تهیه خواهد شد و به موضوع مشترکی خواهیم رسید.

نصرتی گفت: شهر قزوین در میان شهرهای باهویت ایران نیز انتخاب شده و با همکاری دانشگاه های بین المللی امام خمینی قزوین و آزاد اسلامی همه مطالعات سمپوزیوم دسته بندی کرده و جمع آوری خواهد شد.

شهردار قزوین یادآورشد: کارشناسان باید در حداقل زمان مطالعات گذشته و اسناد موجود را در کنار هم قرار دهند و بر اساس بازدید از بافت مرکزی و قدیمی شهر و نیز باغستان سنتی به نتایج مناسب دست یابیم.

وی افزود: پس از استخراج نتایج کارگروه های کارشناسی به یک تفاهم نامه خواهیم رسید که به قرارداد منجر خواهد شد که به عنوان یک سند فراملی تبدیل خواهد شد که از نگاه سازمان ملل مهم است.