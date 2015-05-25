قانون و آیین نامه جامع دهیاری ها تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، رحیم شهرتی فر دوشنبه در دیدار معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با دهیاران آذربایجان شرقی با اشاره به تغییرات جمعیتی روستاهای شهرستان تبریز تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب به همت جهاد سازندگی روستاهای شهرستان تبریز با کشیده شدن راه روستایی و برق، مُهر «برخوردار» خوردند اما جمعیت روستاها به سرعت افزایش پیدا کرد و این برخوداری به مشکل تبدیل شد.

وی با اشاره به این که تردد در برخی جاده های روستایی به مراتب بیشتر از راه های اصلی است، افزود: جاده های روستایی که اوایل انقلاب برای رفت آمد مردم روستا کشیده شده بود، به دلیل کثرت جمعیت و کارگاه های زیادی که در مسیر روستاها ایجاد شده، تقریبا از بین رفته اند و بیشتر مشکلات این راه ها به دلیل تردد ماشین آلات سنگین کارگاه هایی است که دولت مجوزشان را صادر کرده و اگر از مسیرگشایی در روستاها حمایت نشود، روستاییان ما سالهای سال با مسیرهای سنگلاخی روبرو خواهند بود.

شهرتی فر ادامه داد: به دلیل عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز در معابر روستایی، برای رسیدن به محل حادثه در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، دچار مشکل هستیم و خودروهای امداد رسان مانند آتش نشانی برای رسیدن به محل حادثه گاه مجبور به تحریب دیوارهای قرار گرفته در مسیر می شوند که بعدها با شکایت روستاییان مواجه می شوند و بابد با پیش بینی چنین بحران هایی تدابیر لازم در مسیر گشایی ها اندیشیده شده و اختیارات قانونی جهت اقدامات ضروری نیز به مسئول مدیریت بحران اعطا شود.

وی دریافت عوارض، مشارکت صاحبان صنایع و معادن و مشارکت مستقیم دولت را از جمله راههای بهبود وضعیت راههای روستایی دانست و با انتقاد از صرف هزینه های کلان برای حفظ روستاهایی با جمعیت اندک گفت: باید پرسید سیاست کلی نظام در ارتباط با توسعه روستاها چیست و آیا انتظار داریم مردم یک روستای کم جمعیت دور افتاده با تحمیل میلیاردها تومان به دولت در همانجا بمانند.

فرماندار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۵۸ دهیاری شهرستان تبریز در مجموع ۱۲۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده اند، اظهار داشت: مجموع جمعیت روستایی شهرستان تبریز بیشتر از شهرستانهایی است که توسط فرمانداری های ویژه اداره می شوند و اکثر روستاهای پرجمعیت شهرستان تبریز متناسب با جمعیت خود درخواست هایی مانند کتابخانه، شهر بازی و سالن ورزشی دارند اما متاسفانه حتی روستاهایی با ۱۶ هزار نفر نیز از حداقل امکانات رفاهی محرومند.

وی با اشاره به فقر اقتصادی مردم روستاها ادامه داد: اکثر روستاهای اطراف تبریز تبدیل به شهرک شده اند و برای مسیرگشایی در آنها باید بودجه ای تعریف شود و نباید از خود مردم توقع هزینه داشت و همانگونه که شهرداری ها در شهرها برای مسیر گشایی باید با مالک توافق کنند انتظار داریم در روستاها نیز این کار انجام شود چرا که سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی حمایت از اقشار ضعیف است.

شهرتی فر خواستار تسریع در بازنگری طرح های هادی با توجه به تحول جغرافیای روستاهای اطراف تبریز شد و گفت: بنیاد مسکن به دلیل کمبود اعتبار بازنگری طرح هادی در برخی روستاها را انجام نداده استو علاوه بر این طبق قانون و ضابطه، الحاق روستاهایی را که نزدیک تبریز هستند، پیشنهاد داده ایم اما علیرغم اینکه قانون اجازه داده و شهرداری مایل به این اتفاق است، ولی از طرف وزارت کشور اقدامی صورت نمی گیرد.

وی همچنین دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی خارج از محدوده کلانشهرها را بدور از شفافیت دانست و افزود: قوانین بنیاد مسکن برای روستایی کم جمعیت دور افتاده و روستاهای نزدیک تبریز یکی است و باید با توجه به جمعیت و موقعیت روستا تدبیری برای این امر اندیشیده شود.

فرماندار تبریز با تاکید بر سختی کار دهیاران به دلیل کار پر مشقت در محیط روستایی و لزوم تضمین امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشت آنها گفت: درآمد حاصل از بند سه ماده ۹۹ قانون شهرداری ها توسط شهرداری دریافت می شود و علیرغم رابطه خوبی که با شهرداری داریم تا کنون نتوانسته ایم آمار دقیقی از مبلغ دریافتی توسط شهرداری دریافت کنیم که اخیرا توافق نامه ای با شهردار صورت گرفت که از محل این درآمد برای آبرسانی به روستاها استفاده شود اما این توافق نیز الزامات قانونی ندارد.

وی در ادامه با انتقاد از کاهش بودجه واریز شده برای اداره امور دهیاری ها اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲، بیش از ۱۳۴ میلیارد ریال بودجه برای این امر واریز شده بود که این رقم در سال ۹۳ به ۱۲۳ میلیارد ریال کاهش یافت و این کاهش باعث تاسف است.

شهرتی فر در پایان دهیاران را نماینده نظام اجرایی کشور در روستا دانست و تصریح کرد: در مورد حدود اختیارات دهیاری ها و ارتباطات سازمان های دولتی با دهیاران باید دستورالعملی جامع تعریف شود و دستگاههای دولتی، سازمان دهیاری و دهیاران را به عنوان نماینده مردم و عضو نظام اجرایی کشور بپذیرند.