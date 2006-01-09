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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور صورت گرفت :

اهداي بيش از سه هزار جلد كتاب به كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد

رابط كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور ، گفت : طي سال جاري بيش از سه هزار جلد كتاب به كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد اهدا شد .

به گزارش مهر ، ذبيح الله ياري نژاد با اعلام اين خبر افزود : در راستاي تقويت كتابخانه هاي مساجد و ترويج فرهنگ كتابخواني در بين اقشار مختلف مردم  ، به خصوص نسل جوان، با پيگيري هاي به عمل آمده توانستيم بيش از سه هزار جلد كتاب كه از سوي دبيرخانه كانون هاي مساجد استان خراسان رضوي ، دفاتر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، فرمانداري و خيرين شهرستان گردآوري شده بود، در اختيار كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد شهرستان نيشابور قرار دهيم.

به گزارش مهر، به گفته ياري نژاد ، اهداي اين ميزان كتاب در مدت يك سال به كانون هاي مساجد بي سابقه است كه در صورت همكاري همه نهادها به خصوص دهياري ها كتابهاي بيشتري به اين مراكز به ويژه روستاها ارسال مي شود .

وي در پايان از تجهيز و در اختيار گذاردن لوازم كتابخانه اي به كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد اين شهر خبر داد و اظهار اميدواري كرد تا با همكاري و پيگيري مسئولين ، بتوان كتابخانه ها را بيش از پيش تجهيز نمود.

کد مطلب 276010

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