فارس نیاز به تغییری جدی در موضوع کتابخانه های عمومی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا واحدی ظهر دوشنبه در آیین معرفی مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی فارس، بیان کرد: امروز سیاست این نهاد، کتابدار محوری است چراکه کتابدار باید جایگاه و شأن خود را بیابد.

پراکنده خوانی و کپی کردن در شبکه های اجتماعی از جوانها اقیانوسی کم عمق ساخته است

وی اضافه کرد: با پراکنده خوانی و کپی کردن در شبکه های اجتماعی جوانها احساس می کنند که مطالعه کرده اند، اما اقیانوسی ا به اندازه نیم سانت از خود ساخته اند.

واحدی با تاکید بر اینکه نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیش از ۳هزار و ۲۰۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور و ۶۳۰۰ نفر مشغول خدمت رسانی فرهنگی است، عنوان کرد: در عرف بین الملل کتابخانه های عمومی را دانشگاه می دانند. به دلیل اینکه اقشار مردم مورد حمایت فرهنگی و رشد و ارتفا فرهنگی هستند از این رو نهادهای مردم نهاد بویزه کتابخانه های عمومی به عنوان دانشگاه مردم شناخته می شوند.

معاون امور مجلس، امور استانها و مشارکتهای های نهاد کتابخانه های عمومی کشور عنوان کرد: درکشور ما با تمام داشته ها متاسفانه هرچند رشد خوبی در راستای افزایش کتابخانه ها و منابع داریم اما تعداد کتابخانه، اعضا و متراژ و منابع هنوز کافی نیست.

واحدی ادامه داد: از پارسال تا سال جاری، ۱۹۲ کتابخانه احداث و تجهیز شده و این درحالیست که در چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است از هر ۱۰۰ نفر ۳۰ نفر عضو کتابخانه ها باشند.

با چشم انداز کتابخوانی افق۱۴۰۴ فاصله طولانی داریم

وی افزود: قرار است از هر ۱۰۰ نفر ۴مترمربع فضای کتابخانه ای و به ازای ۱۰۰ نفر ۴۰۰ عنوان کتاب داشته باشیم که فاصله طولانی با این چشم انداز داریم.

واحدی اشاره کرد: وقتی نامی از ترویج کتابخوانی برده می شود نهاد نمی تواند به تنهایی این بار را به دوش بکشد.

معاون امور مجلس نهاد کتابخانه های کشور تاکید کرد: هر شهروند ما اگر بناست به جایگاهی برسد نیازی به عزم ملی و همگانی است. یعنی مقامات سیاسی ما هم باید دغدغه کتابخوانی داشته باشند.

واحدی عنوان کرد: در سایه رونق بازار نرم افزارهای اینترنتی و دیجیتال و موبال نت ها میزان کتابخوانی موثر نیست. درحالی که کشورهای غربی زودتر به این فناوری های رسیدند اما آمار کتابخوانی شان متفاوت از ماست.

وی بیان کرد: آگاه سازی، ترویج کتابخوانی و مطالعه عمیق عزم ملی می خواهد.

معاون مشارکتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پایان اعلام کرد: با حکم دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سکان نهاد کتابخانه های عمومی استان فارس به سید امین جعفری حسینی سپرده می شود.