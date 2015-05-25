۳۶۰۰ نفر در قم خون اهدا کردند

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اردیبهشتماه سال ۹۴ تعداد چهار هزار و ۲۸۴ نفر جهت اهدای خون داوطلبانه به اداره کل انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد سه هزار و ۶۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی ادامه داد: از این تعداد ۱۵۷ نفر اهدا کننده خانم و مابقی اهدا کننده آقا بودهاند.
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت: شاخص اهدای خون مستمردر اردیبهشت ماه ۵۳ و هشت دهم بوده که رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی بیان کرد: در طول اردیبهشتماه تعداد بیش از چهار هزار واحد خون و فرآوردههای آن به مراکز درمانی استان تحویل داده شده است.
کبیری ادامه داد: در طول اردیبهشتماه تعداد نزدیک به هزار و ۵۰۰ واحد خون و فرآوردههای خونی به استانهای متقاضی که بیشتر تهران و خوزستان بودند منتقل شده است.
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