۳۶۰۰ نفر در قم خون اهدا کردند

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ تعداد چهار هزار و ۲۸۴ نفر جهت اهدای خون داوطلبانه به اداره کل انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد سه هزار و ۶۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۵۷ نفر اهدا کننده خانم و مابقی اهدا کننده آقا بوده‌اند.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت: شاخص اهدای خون مستمردر اردیبهشت ماه ۵۳ و هشت دهم بوده که رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی بیان کرد: در طول اردیبهشت‌ماه تعداد بیش از چهار هزار واحد خون و فرآورده‌های آن به مراکز درمانی استان تحویل داده شده است.

کبیری ادامه داد: در طول اردیبهشت‌ماه تعداد نزدیک به هزار و ۵۰۰ واحد خون و فرآورده‌های خونی به استان‌های متقاضی که بیشتر تهران و خوزستان بودند منتقل شده است.