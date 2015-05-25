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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

نمایشگاه خوشنویسی«روایت فتح» در رودسر دایر شد

نمایشگاه خوشنویسی«روایت فتح» در رودسر دایر شد

رودسر- نمایشگاه خوشنویسی با عنوان «روایت فتح» با محوریت فتح خرمشهر در شهرستان رودسر دایر شد.

داوود صفری هنرمند خوشنویس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت های هشت ساله رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۲۵ اثر به سبک نستعلیق و شکسته نستعلیق برای علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

صفری بر لزوم حمایت مسئولان از هنرمندان اشاره کرد و افزود: با حمایت از هنرمندان، بسترهای مناسب برای تقویت بنیان ها و ارزش های فرهنگی انقلاب اسلامی فراهم می شود.

 نمایشگاه «روایت فتح» که به مناسبت آزادسازی خرمشهر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دایر شده تا پنجم خرداد ماه پذیرای علاقمندان به هنر خوشنویسی است.

کد مطلب 2760107

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