نمایشگاه خوشنویسی«روایت فتح» در رودسر دایر شد

داوود صفری هنرمند خوشنویس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت های هشت ساله رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۲۵ اثر به سبک نستعلیق و شکسته نستعلیق برای علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

صفری بر لزوم حمایت مسئولان از هنرمندان اشاره کرد و افزود: با حمایت از هنرمندان، بسترهای مناسب برای تقویت بنیان ها و ارزش های فرهنگی انقلاب اسلامی فراهم می شود.

نمایشگاه «روایت فتح» که به مناسبت آزادسازی خرمشهر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دایر شده تا پنجم خرداد ماه پذیرای علاقمندان به هنر خوشنویسی است.