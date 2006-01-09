  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۴۸

كميته بررسي سرانه درمان بيمه شدگان تشكيل شد

با توجه به دستور رئيس جمهوري مبني بر تعيين وضعيت سرانه درمان در سال 85 ، كميته اي تحت عنوان بررسي وضعيت بيمه شدگان تشكيل و موضوع را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، با تصويب اعضاي شوراي عالي بيمه به رياست وزير رفاه و تامين اجتماعي سرانه درمان بيمه شدگان در سال 84 به مبلغ 61 هزار و 400 ريال و براي سال آينده به مبلغ 70 هزار ريال تعيين گرديد.

تعيين سرانه مذكور كاهش پرداخت هزينه درمان بيمه شدگان را در موسسات دولتي و خصوصي به همراه داشته و از فشارهاي مالي بيمه شدگان در مواقع درمان مي كاهد كه جا دارد از ابتكار عمل و دستور موكد رئيس جمهوري در اين زمينه تقدير و تشكر شود.

بنابرهمين گزارش ، با تاييد سرانه درمان توسط هيات دولت مشكلات درماني بيمه شدگان سازمان خدمات درماني در مراجعه به بيمارستانهاي دولتي و خصوصي كاهش مي يابد.

 

کد مطلب 276011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها