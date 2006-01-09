كميته بررسي سرانه درمان بيمه شدگان تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، با تصويب اعضاي شوراي عالي بيمه به رياست وزير رفاه و تامين اجتماعي سرانه درمان بيمه شدگان در سال 84 به مبلغ 61 هزار و 400 ريال و براي سال آينده به مبلغ 70 هزار ريال تعيين گرديد.

تعيين سرانه مذكور كاهش پرداخت هزينه درمان بيمه شدگان را در موسسات دولتي و خصوصي به همراه داشته و از فشارهاي مالي بيمه شدگان در مواقع درمان مي كاهد كه جا دارد از ابتكار عمل و دستور موكد رئيس جمهوري در اين زمينه تقدير و تشكر شود.

بنابرهمين گزارش ، با تاييد سرانه درمان توسط هيات دولت مشكلات درماني بيمه شدگان سازمان خدمات درماني در مراجعه به بيمارستانهاي دولتي و خصوصي كاهش مي يابد.