حمیدی: غسالخانه جدید گنبدکاووس طی ۶ ماه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، ظهر دوشنبه در جلسه تعیین تکلیف غسالخانه گنبد گفت: با توجه به ازدیاد جمعیت، افزایش اموات و تغییر فرهنگ عمومی به زندگی ماشینی و آپارتمانی، نیاز است تدابیر لازم برای احداث غسالخانه جدید در گنبدکاووس در نظر گرفت.

وی افزود: سال گذشته در شورای شهر و شهرداری اعتباری برای احداث غسالخانه جدید متناسب با نیازهای امروزی تعیین و قرار شد که این غسالخانه به صورت دو منظوره هم برای اهل تشیع و هم اهل تسنن ساخته شود.

وی گفت: برآنیم زمین پارکینگ شمال شرق امامزاده یحیی ابن زید که در اختیار بنیاد علوی است را به عنوان غسالخانه در نظر بگیریم و اگر لازم باشد آن را خریداری می کنیم تا طی ۶ ماه آن را احداث و آماده بهره برداری کنیم.

حجت الاسلام محمد حسن سبحانی امام جمعه شهرستان نیز گفت: تهیه غسالخانه باید در محدوده امامزاده یحیی ابن زید باشد و این مکان به عنوان یک قطب فرهنگی از آن استفاده شود. برای این کار باید جدیت لازم صورت گیرد و تاخیری در آن انجام نشود زیرا این یک کار مردمی و برای رفاه و آسایش مردم است.

در این جلسه مقرر شد طی یک هفته کمیته ای تشکیل شود و زمین واگذار و یا خریداری و در اختیار شهرداری قرار گیرد و طی ۶ ماه اقدامات اجرایی آن انجام شود.