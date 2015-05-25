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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

نجاتی:

ظرفیت تولید فولاد آذربايجان شرقي به ۲۱ میلیون تن افزایش می یابد

ظرفیت تولید فولاد آذربايجان شرقي به ۲۱ میلیون تن افزایش می یابد

تبریز - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي گفت: ظرفیت تولید فولاد در استان به ۲۱ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين نجاتي دوشنبه در دیدار با جمعي از صنعتگران آذربایجان شرقی ظرفیت فعلی تولید فولاد در استان را سالانه شش ميليون تن عنوان کرد و اظهار داشت: با عنايت به اهداف سند تدبير و توسعه تعيين شده در استان و برنامه افزایش تولید، به این مقدار ظرفیت پانزده ميليون تن افزوده می شود که در این صورت میزان تولید در قطب فولاد کشور سه و نیم برابر خواهد شد.

وي ادامه داد : در حال حاضر ۲۰ واحد فعال فولادي در آذربایجان شرقی با ظرفيت شش ميليون تن در سال، اقدام به توليد انواع محصولات فولادي اعم از ميلگرد، نبشي و بيلت فولادي می کنند که ميزان اشتغال و سرمايه گذاري اين تعداد واحد فولادي در استان به ترتيب شش هزار نفر و ۱۰ هزار ميليارد ریال است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: در راستاي تكميل زنجيره توليد فولاد در استان، تعداد ۷۰ فقره جواز تاسيس و طرح توسعه اي با پيش بيني سرمايه گزاري ۲۰ هزار ميليارد ريال و اشتغالزائي هشت هزار نفری صادر شده و پيش بيني ها نشان ازافزايش ۱۵ ميليون تني فولاد استان در پنج سال آينده است.

کد مطلب 2760117

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