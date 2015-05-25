مرحله نهایی رزمایش بیت المقدس۲۷ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی رزمایش بیت المقدس ۲۷ با حضور یگانهای پیاده، مکانیزه، زرهی، توپخانه یگانهای ویژه و نیروی مخصوص، هوانیروز و جنگندههای نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی نصر آباد اصفهان برگزار شد.
در مرحله نهایی رزمایش که با تک هوایی دشمن فرضی آغاز شد، یگانهای زرهی و مکانیزه با پشتیبانی آتش بالگردهای هوانیروز و توپخانه نیروی زمینی ارتش با اجرای تاکتیکهای مناسب و تمرین شده، پدافند قاطع در سطح را اجرا کردند.
در این مرحله از رزمایش، عملیاتی کردن تجهیزات و سلاحهایی که با دستان توانمند و پر توان مهندسین عرصه صنعت دفاعی کشور و نیروی زمینی ارتش طراحی و تولید شده است به نمایش در میآید.
مرحله نهایی رزمایش بیت المقدس ۲۷ با حضور تمامی رستههای نیروی زمینی ارتش و با استفاده از تجهیزات و سلاحهایی که تاکنون رونمایی شده است از قبیل تانکهای بهینهسازی شده اسکورپین، لانچرهای ضد بالگردی، تیربار شش لول اخگر و سامانههای مخابراتی و سلاح تک تیرانداز BM ژ-۳ که یکی از دستاوردهای نیروی زمینی ارتش است برگزار شد. همچنین در این مرحله میزان آمادگی و توانمندی یگانهای پیاده، زرهی، توپخانه، هوابرد و هوانیروز مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
در پایان این مرحله از رزمایش بیت المقدس ۲۷ که با حضور مقتدرانه یگانهای نیروی زمینی ارتش همراه بود فرماندهان و اساتید توانمند تجربیات هشت سال دفاع مقدس و تاکتیک دفاعی لازم را به افسران و فرماندهان جوان انتقال دادند.
همچنین در این رزمایش یگانهای پهباد نیروی زمینی ارتش با حضور در منطقه رزمایش علاوه بر عکسبرداری از مواضع دشمن فرضی تمامی اطلاعات منطقه را آنلاین، به قرارگاه فرماندهی رزمایش ارسال میکنند که این را باید از توانمندیهای پهباد نیروی زمینی ارتش برشمرد.
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