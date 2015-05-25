شهید و زخمی شدن حدود ۵ هزار نفر در تجاوز عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «۲۶ سپتامبر» وابسته به وزارت دفاع یمن در گزارشی اعلام کرد که تجاوز عربستان سعودی تاکنون هزار و ۱۱۴ شهید بر جا گذاشته است.

در این گزارش که به نقل از وزارت بهداشت یمن نقل شده آمده است: در این حملات همچنین سه هزار و ۶۳۷ نفر زخمی شده اند که ۳۸۹ نفر آنها کودک و ۲۱۲ نفر زن هستند.

در جریان حملات سعودی ها ۵۲ مرکز درمانی و ۲۴ دستگاه آمبولانس به طور کامل از بین رفته است و فعالیت ۴۴ مرکز درمانی نیز به دلیل کمبود کارد پزشکی متوقف شده است.

در ادامه گزارش گفته شده است که مراکز درمانی در استان های صعده، تعز و عدن بیش از شهرهای دیگر آسیب دیده است.