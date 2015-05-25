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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

وزارت بهداشت یمن:

شهید و زخمی شدن حدود ۵ هزار نفر در تجاوز عربستان

شهید و زخمی شدن حدود ۵ هزار نفر در تجاوز عربستان

وزارت بهداشت یمن در گزارشی از شهید و زخمی شدن حدود پنج هزار نفر در تجاوز عربستان سعودی به یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «۲۶ سپتامبر» وابسته به وزارت دفاع یمن در گزارشی اعلام کرد که تجاوز عربستان سعودی تاکنون هزار و ۱۱۴ شهید بر جا گذاشته است.

در این گزارش که به نقل از وزارت بهداشت یمن نقل شده آمده است: در این حملات همچنین سه هزار و ۶۳۷ نفر زخمی شده اند که ۳۸۹ نفر آنها کودک و ۲۱۲ نفر زن هستند.

در جریان حملات سعودی ها ۵۲ مرکز درمانی و ۲۴ دستگاه آمبولانس به طور کامل از بین رفته است و فعالیت ۴۴ مرکز درمانی نیز به دلیل کمبود کارد پزشکی متوقف شده است.

در ادامه گزارش گفته شده است که مراکز درمانی در استان های صعده، تعز و عدن بیش از شهرهای دیگر آسیب دیده است.

کد مطلب 2760123
سمیه خمارباقی

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