معرفی شهر جدید دریایی تا چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی امروز در مراسم افتتاحیه بیست و سومین همایش ارگانهای دریایی با بیان اینکه حوزه دریا جزو حوزههایی است که در قالب تعامل بینالمللی باید توجه به آن شود، گفت: نمیتوان در حوزه دریا قواعد بازی را به مسائل ملی تغییر داد زیرا در دریا قاعده قدرت نظامی بینالمللی، حفاظت محیط زیست بینالمللی، ایمنی بینالمللی و از این قبیل حاکم است.
وی با اشاره به اینکه لازم است به همه پیمانهایی که بستهایم در دریا وفادار باشیم و نمیتوان از قواعد بینالمللی در دریا تخطی کرد، بیان کرد: افزایش قدرت رقابتپذیری ایران در منطقه جزو اولویتهایی خواهد بود که پس از تحریمها باید مد نظر قرار گیرد؛ باید قدرت رقابت بنادر ایران در جهان افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مزیتهای نسبی سواحل ایران مشخص است اما نباید به این مزیتهای نسبی مغرور شد و از مزیتهای رقابتی دست کشید، اظهار داشت: توزیع یارانهها از بزرگترین مشکلات کشور است، ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور فلج میشود ضمن آنکه در کنار جلوگیری از اشتغالزایی مانع تولید چندین هزار میلیارد تومان اعتبار میشود.
آخوندی با اشاره به اینکه در حوزه دریا هم باید به موضوع اقتصاد رقابتی در بنادر، کشتیرانی، تعرفهها، سرعت حمل و نقل، ایمنی و محیط زیست توجه شود، گفت: در همین یک سال اخیر تعداد لاینرهایی که وارد بنادر ایران شدهاند از عدد صفر به ۸ رسیده است و البته این آغازی برای رقابت خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی است.
وی با اشاره به به کیفیت نامناسب زندگی در شهرهای بندری، اظهار داشت: توزیع جمعیت در سواحل جنوبی کشور ۴.۸ نفر در کیلومتر مربع است و این نشان از نبود رونق دارد و متأسفانه در حال حاضر وضعیت آشفتهای در سواحل شمالی داریم، موضوع کیفیت زندگی، محیط زیست و از این قبیل مناسب نیست و این نشان از توجه خاص دارد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پیوستگی حمل و نقل و یکپارچگی عمودی و افقی در وزارت راه دنبال میشود، گفت: یکپارچگی مدهای حمل و نقل خصوصاً در حمل و نقل ریلی و دریایی مهم است، کالا پس از ورود به بندر از طریق ریل جابجا میشود و این باید توسعه یابد. وی به برنامهریزی برای مدیریت یکپارچه سواحل کشور اشاره کرد و گفت: در این راستا باید نظام مدیریت اجرایی انتخاب شود، چرا تأسیسات در سواحل ماندهاند تا ۶۰ متر کنار ساحل نباید هیچگونه تاسیساتی باشد.
آخوندی به سرمایهگذاری ۴۸۰ میلیون دلاری در بندر چابهار اشاره کرد و افزود: فاز ۳ بندر شهید رجایی با ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری تکمیل میشود. ضمن آنکه روز چهارشنبه هفته جاری، شهر جدید دریایی در جنوب کشور معرفی رسمی خواهد شد که این شهر در اطراف شهرستانهای لار و لامرد در استان فارس خواهد بود.
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