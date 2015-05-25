شروط ترخیص کالای وارداتی از طریق پست

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه دولت، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای یک، ۴ و ۶ ماده ۳۸ و کالاهای وارده از طریق پست موضوع ماده ۳۹ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که به تشخیص گمرک به میزانی نباشد که جنبه تجاری پیدا کند توسط شرکتهای پستی دارای شرایط ذیل و با ارز متقاضی بلامانع است:
۱- داشتن نمایندگی یکی از شرکتهای معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی در خارج از کشور
۲- داشتن پروانه فعالیت در زمینه حملونقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ایران
۳- داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محمولههای ترانزیتی
۴- مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی
۵- تائید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران.
این آئیننامه با پیشنهاد وزارت اقصاد و دارایی در هیات دولت طرح و تصویب شد و از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک کشور ابلاغ شده است.
گفتنی است، ماده ۳۸ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بر واردات اجزا، قطعات و تجهیزات خطوط تولید و ماده ۳۹ بر ضوابط واردات این اقلام بدون انتقال ارز اشاره دارد.
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