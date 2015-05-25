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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

هیات وزیران تصویب کرد:

شروط ترخیص کالای وارداتی از طریق پست

شروط ترخیص کالای وارداتی از طریق پست

هیات وزیران با استناد به تبصره ماده ۱۳۱ قانون امور گمرکی، شرایط ورود کالا از محل ماده ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و ورادات توسط شرکت‌های پستی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه دولت، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای یک، ۴ و ۶ ماده ۳۸ و کالاهای وارده از طریق پست موضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که به تشخیص گمرک به میزانی نباشد که جنبه تجاری پیدا کند توسط شرکت‌های پستی دارای شرایط ذیل و با ارز متقاضی بلامانع است:

۱-  داشتن نمایندگی یکی از شرکت‌های معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی در خارج از کشور

۲-  داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل‌ونقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ایران

۳- داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله‌های ترانزیتی

۴- مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی

۵- تائید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران.

این آئین‌نامه با پیشنهاد وزارت اقصاد و دارایی در هیات دولت طرح و تصویب شد و از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک کشور ابلاغ شده است.

گفتنی است، ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بر واردات اجزا، قطعات و تجهیزات خطوط تولید و ماده ۳۹ بر ضوابط واردات این اقلام بدون انتقال ارز اشاره دارد.

 

 

کد مطلب 2760128

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