شروط ترخیص کالای وارداتی از طریق پست

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه دولت، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای یک، ۴ و ۶ ماده ۳۸ و کالاهای وارده از طریق پست موضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که به تشخیص گمرک به میزانی نباشد که جنبه تجاری پیدا کند توسط شرکت‌های پستی دارای شرایط ذیل و با ارز متقاضی بلامانع است:

۱- داشتن نمایندگی یکی از شرکت‌های معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی در خارج از کشور

۲- داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل‌ونقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ایران

۳- داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله‌های ترانزیتی

۴- مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی

۵- تائید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران.

این آئین‌نامه با پیشنهاد وزارت اقصاد و دارایی در هیات دولت طرح و تصویب شد و از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک کشور ابلاغ شده است.

گفتنی است، ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بر واردات اجزا، قطعات و تجهیزات خطوط تولید و ماده ۳۹ بر ضوابط واردات این اقلام بدون انتقال ارز اشاره دارد.