مجله «روشنان» به دلیل نظریات هنر متعهد و انقلابی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، خسرو آقایاری نویسنده كودك و نوجوان و سردبیر مجله تخصصی ادبیات كودك و نوجوان «روشنان» با اشاره به تعطیلی مجله «روشنان» گفت: مجله «روشنان» یكی از دو مجله تخصصی در زمینه ادبیات كودك و نوجوان است كه متاسفانه با دلایل گرایشهای غیر مرتبط با عالم هنر و ادبیات تعطیل شده است.

این مجله كه به مدت ۱۲ سال توسط كانون پرورش فكری كودك و نوجوان منتشر شده بود از سوی همین كانون نیز تعطیل شده است كه خسرو آقایاری در این خصوص تصریح كرد: این مجله در حدی كه در دانشگاه‌های معتبری چون شهید بهشتی و دانشگاه شیراز به عنوان یكی از منابع و ماخذ این حوزه مطرح بود بی هیچ دلیلی تعطیل شده است.

وی افزود: در ۷۰ سال گذشته ما بیش از ۱۰ نشریه تخصصی درباره ادبیات كودك و نوجوان داشتیم كه هر كدام به دلیلی منتشر نمی شوند و امروز هم فقط دو نشریه تخصصی با نام های «روشنان» و «پژوهشنامه» باقی مانده بود كه با هم رقابت می كردند كه روشنان تعطیل شد.



آقایاری كه یكی از باسابقه ترین چهره های هنر متعهد به شمار می‌رود، درباره دلایل تعطیلی نشریه روشنان گفت: بعد از تغییر و تحول هایی كه در كانون پرورش فكری كودك و نوجوان روی داد، عده ای از روشنفكران كه متعلق به انجمن نویسندگان هستند روی كار آمدند. كسانی كه اتفاقا متولین مجله پژوهشنامه نیز به شمار می‌روند. این افراد در این مدتی كه سر كار آمده اند به خود من چندین بار گوش زد كرده بودند كه روشنان رقیب پژوهشنامه است كه در نهایت نیز برای از سر راه برداشتن رقیب خود روشنان را تعطیل كردند.

به گفته این چهره هنر انقلاب اسلامی روشنان به دلیل ارائه نظریه های بومی و ارزشی در حوزه ادبیات كودك و نوجوان به تعطیلی كشیده شده است.

وی در این باره گفت: این تعطیلی انتقام گیری صنفی از هنر دینی و متعهد بوده كه از سوی روشنفكران اتفاق افتاده است.