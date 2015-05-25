به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیک در محورهای برون شهری نشان می‌دهد که ترافیکی نیمه سنگین در محور تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) وجود دارد و در مابقی محورهای استان تهران ترافیک بصورت روان در جریان است.

همچنین در استان البرز محورهای آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری) و آزادراه کرج - تهران پل کلاک با ترافیک نیمه سنگین و محور اشتهارد - اخترآباد با ترافیک سنگین روبرو است. براین اساس، محور جمکران - بلوار پیامبر اعظم در استان قم هم ترافیک سنگینی گزارش شده است. محورهای سراوان - فومن و چابکسر - کلاچای در استان گیلان هم با ترافیک نیمه سنگینی روبرو است.