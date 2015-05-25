اعتصاب کارکنان نفت وگاز گچساران کمر رژیم پهلوی را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الله کرم بعدازظهر دوشنبه در جمع اقشار مختلف مردم گچساران افزود: اعتصاب کارکنان نفت و گاز گچساران نقش بسیار تعیین کننده ای در شکست برنامه های رژیم پهلوی داشته است.

الله کرم اظهارداشت: گچساران با وجود ترک و لرها قبل و بعد از انقلاب تفکر مثبت قومی را هدایت و در پیروزی انقلاب نقش تعیین کننده ای داشتند.

وی تصریح کرد: خون شهدا درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کرد و همه ما باید روزی پاسخگوی عملکرد خود درقبال این عزیزان باشیم.

این فرمانده دفاع مقدس همچنین بیان کرد: اهالی فرهنگ و رسانه باید به این موضوع بیندیشند که داعش چگونه از فضای مجازی برای مطرح کردن خود استفاده می کند ولی ما برای مقاومت چه اندازه در فضای رسانه موفق بوده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: کسانی که معتقدند مذاکرات هسته ای تنها را حل مشکلات کشور بسیار در اشتباه هستند و باید تفکر خود را تغییر دهند.

الله کرم حضور رهبر جامع الشرایط را در نظام اسلامی تنها فصل الخطاب عنوان کرد و افزود: حرکت ارزشی اعتقاد به رهبر و پیروی از فرمایشات ایشان است.

این فعال سیاسی در ادامه آزادسازی خرمشهر را حاصل یک جنگ اعتقادی دانست و تصریح کرد: در زمان بنی صدر ما باجنگ کلاسیک نتوانستیم خرمشهر را آزاد کنیم.

وی تاکید کرد: تنها عامل پیروزی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس دفاع اعتقادی بود در غیر اینصورت هیچ گونه فرمول نظامی نمی تواند تعداد ارتش صدام را با تعداد و امکانات بسیجیان ما مقایسه کند.