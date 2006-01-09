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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۳۴

در پيامي؛

ستاد كل نيروهاي مسلح شهادت جمعي از فرماندهان ارشد سپاه را تسليت گفت// دليل سقوط هواپيماي فالكن نقص فني در هر دو موتور بوده است

ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بيانيه اي شهادت جمعي از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تسليت گفت.

 به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين پيام تسليت آمده است: با نهايت تاسف و تاثر سانحه سقوط هواپيماي فالكون سپاه كه ساعت 5/9 صبح امروز در حدود 10 كيلومتري فرودگاه اروميه بخاطر نقص فني درهر دو موتور آن با زمين اصابت كرد و حامل سردار كاظمي فرمانده نيروي زميني سپاه و سردار معتمدي فرمانده لشكر 27 محمد رسول الله و 9 نفر ديگر از همراهانشان بود را به فرماندهي معظم كل قوا و خانواده هاي محترم آنها و پاسداران عزيز سپاه تسليت مي گوييم.

سردار كاظمي در سالروز عمليات كربلاي 5 پس از 19 سال فراق به شهداي اين عمليات و همسنگر شهيدش شهيد خرازي پيوست.

راه پرافتخار او و ساير شهداي دفاع مقدس همواره و پررهرو باد.

کد مطلب 276015

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