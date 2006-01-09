ستاد كل نيروهاي مسلح شهادت جمعي از فرماندهان ارشد سپاه را تسليت گفت// دليل سقوط هواپيماي فالكن نقص فني در هر دو موتور بوده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين پيام تسليت آمده است: با نهايت تاسف و تاثر سانحه سقوط هواپيماي فالكون سپاه كه ساعت 5/9 صبح امروز در حدود 10 كيلومتري فرودگاه اروميه بخاطر نقص فني درهر دو موتور آن با زمين اصابت كرد و حامل سردار كاظمي فرمانده نيروي زميني سپاه و سردار معتمدي فرمانده لشكر 27 محمد رسول الله و 9 نفر ديگر از همراهانشان بود را به فرماندهي معظم كل قوا و خانواده هاي محترم آنها و پاسداران عزيز سپاه تسليت مي گوييم.

سردار كاظمي در سالروز عمليات كربلاي 5 پس از 19 سال فراق به شهداي اين عمليات و همسنگر شهيدش شهيد خرازي پيوست.

راه پرافتخار او و ساير شهداي دفاع مقدس همواره و پررهرو باد.