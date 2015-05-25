۱۳ هزار میلیارد ریال پروژه گردشگری در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، کریم حاجی زاده پیش از ظهر دوشنبه در آئین معارفه معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان افزود: در این راستا تاکنون ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال موافقت اصولی برای سرمایه گذاری صادر شده است.

وی اردبیل را استانی با ظرفیت گردشگری بین المللی و جهانی توصیف کرد و یادآور شد: تمام شهرهای استان به ویژه سرعین، مشگین شهر و خلخال به عنوان مقصد جهانی گردشگری به شمار می رود.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری فراوان، استان اردبیل را در زمینه گردشگری جزو ۱۰ استان کشور و در بخش سرمایه گذاری جزو پنج استان کشور قرار داده است.

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان اردبیل نیز در این مراسم مهمترین بستر توسعه ای این استان را توجه به حوزه گردشگری دانست.

عسگر سنگی با اشاره به رشد و توسعه متناسب در این حوزه در سالهای اخیر تاکید کرد که بی شک توسعه استان اردبیل نه در بستر کشاورزی و صنعت بلکه بر مبنای خدمات و گردشگری محقق خواهد شد.

در پایان مراسم عسگر سنگی به عنوان معاون سرمایه گذاری منصوب شد و از خدمات اکبر فرهیخته معاون سابق این اداره کل با اهداء لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.

سنگی پیش از این رئیس گروه آمایش و برنامه ریزی در دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری اردبیل، کارشناس سرمایه گذاری کلان استان، رئیس گروه امور اقتصادی و آمایش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کارشناس گروه مطالعات امور اقتصادی، کارشناس بودجه گروه امور زیربنایی و کارشناس بودجه گروه تلفیق و نظارت بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوده است.