ارتقای تراز کشاورزی با افزایش تولید و صادرات امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی طهماسبی در نشست مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت چای که صبح دوشنبه برگزار شد، یکی از مشکلات موجود در کشاورزی را قاچاق محصولات و واردات خارج از سیستم گمرک دانست و اظهار کرد: با توجه به تنوع محصولات و موقعیت اقلیمی در داخل کشور، هر کالایی نمی تواند وارد شود و باید به منابع تولید داخلی و منابع ملی تکیه کنیم.

وی بر ضرورت بررسی و آسیب شناسی جدی در حوزه چای سنواتی تأکید کرد و افزود: افرادی سودجو حول محور چای سنواتی فعالیت دارند که با استمداد از دستگاه های امنیتی باید از فعالیت آن ها که در راستای آسیب زدن به تولید داخلی است، جلوگیری کرد.

در ادامه اين جلسه رئیس سازمان چای کشور نیز با اشاره به اینکه با حمایت های دولت، صنعت چای شرایط مطلوب تری پیدا کرده گفت: اعلام به موقع و افزایش قیمت تضمینی چای، اجرای بهزراعی باغات چای و تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای که منجر به ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر در این صندوق شده است از اقدامات موثر دولت یازدهم بوده که روحیه نشاط را به این صنعت بازگردانده است.

محمدولی روزبهان با بیان اینکه تاکنون ۳۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده گفت: ارزش ريالی این مقدار برگ سبز چای خریداری شده ۶۳۰ میلیارد ريال است که حدود ۸۰ درصد، چای درجه یک و ۲۰ درصد، چای درجه دو است.