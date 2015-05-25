رسانه باید تحول در علوم انسانی را باورپذیر کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی عسگری، مدیر عامل خبرگزاری مهر در آیین رونمایی از سایت و مجله طلیعه با عنوان «نقش رسانه ها در تحول فرهنگی» سخنرانی کرد.

وی گفت: ابتدا باید از فرهنگ شروع کرد که ریشه همه بحث هایی است که ما داریم. در بحث فرهنگ دسته بندی هایی در تعاریف آن شده است، اما تعریف جدیدی که باید توجه شود آن است که به آن بخش از فرهنگ که رسانه های جمعی می باشند توجه شود و نقش رسانه ها در فرهنگ نشان داده شود.

وی ادامه داد: در حدود ۳۰ سال پیش دو دانشمند فرانسوی بحثی با عنوان «علم پذیری» در جوامع را مطرح کردند و نظریه ای را ارائه دادند که براساس این نظریه فیسبوک و فضاهای مجازی دیگر شکل گرفت.

وی افزود: موضوعی که بررسی کردند این بود که در علم پذیری جوامع، سه عامل موثر است. فرآیندهای طبیعی مانند مرگ و رشد در جوامع که قرآن و المیزان هم به آن اشاره می کند وجود دارد مانند انحطاط تمدن ها، انقلاب و غیره که برخی ها آنها را دوره ای می گفتند. موضوع دوم ساختارهای اجتماعی مانند هویت و حس تعلق اجتماعی است که اگر شما اینها را تغییر دهید در جوامع تغییر ایجاد می شود.

مدیر عامل خبرگزاری مهر در ادامه تصریح کرد: عامل سوم را تغییر نظام معنایی جامعه می دانستند یعنی نظام تعبیر و تحلیل در جوامع را عامل تغییر می دانستند. یعنی اگر شما بتوانید اذهان را در جامعه تغییر بدهید، تغییرات در جوامع رخ خواهند داد.

عسگری در ادامه اشاره کرد: اما رسانه چگونه می تواند این نظام معنایی را تغییر دهد؟ دو نگاه در این زمینه وجود دارد یک نگاه غربی است که همه چیز را در جامعه براساس آن نگاه تجزیه و تحلیل می کند. نگاه دیگر نگاه ماست و ما معتقدیم نگاه های غربی در جامعه اسلامی، توانایی تحلیل ندارند.

وی در ادامه با اشاره به نقش اینترنت و آسیب های آن گفت: در مورد اینترنت دو سه آسیب اصلی وجود دارد که خود غربی ها هم به آن می پردازند و معترف اند. آنها معتقدند که کاربر در فضای مجازی هویت جدیدی برای خودش قائل می شود. در حوزه فضای مجازی، نظام یادگیری متفاوت می شود. به فرض مثال اگر قبلاً نظام معرفتی تان درختی بود امروز به قلمه ای تبدیل شده است. یعنی به مقداری که برای زندگی روزمره نیاز دارید می آموزید. بنابراین سطحی شدن دانش را خواهیم داشت و احتمالاً دانش هایی که کاربردی نیستند در اینجا کمرنگ می شوند.

مدیر عامل خبرگزاری مهر افزود: دومین آسیب این فضا تغییر زبان است. به عنوان مثال، شبکه های اجتماعی زبان ما را تغییر می دهند. این تغییر زبان به ویژه آنجایی خطرناک می شود که نظام مفهومی در حال تغییر است. یعنی زبان بستری است برای مفاهیمی که در حال دگرگونی است و آن نظام مفهومی را دگرگون و ایجاد می کند که ما در نسل نو این را بیشتر مشاهده می کنیم.

عسگری در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه ما به عنوان رسانه چه کار باید انجام دهیم گفت: ابتدا باید باور خودمان را تغییر دهیم. ما هنوز نمی دانیم که علوم غربی راه حل ما نیست. باید ابتدا نسبت به تحول در علوم انسانی، باورپذیری ایجاد کنیم و بدانیم که نقطه قوت و نقطه ضعف ما در کجاست. همچنین باید بدانیم ضرورت این تحول چیست و چه ضرورتی دارد ما به سمت علوم انسانی مبتنی بر فرهنگ خودمان رجوع کنیم. یعنی مردم هنوز ضرورت تغییر را حس نکرده اند. ما به عنوان رسانه حتماً باید هم وضع موجود علوم انسانی غربی و علوم انسانی خودمان را آسیب شناسی کنیم.

مدیر عامل خبرگزاری مهر در ادامه گفت: بحث دیگر بحث عمومی سازی علوم انسانی اسلامی است. در غرب عمومی سازی مفاهیم علوم انسانی برای حوزه عمومی صورت می گیرد و ما باید به طور جدی بعد از ضرورت به سمت عمومی سازی روی بیاوریم. در بحث آسیب شناسی حتماً باید به این نکته توجه داشت که اگر علوم انسانی غربی نمی تواند جوابگوی مسائل ما باشد و باید به سمت اعتبار زدایی علوم انسانی غربی پیش برویم و یکی از کارهای رسانه ای این است که متعاقباً هدف اعتبارزایی برای علوم انسانی اسلامی را برای خود تعریف کند.

وی در ادامه افزود: امام خمینی(ره) از غرب اعتبارزدایی می کرد و رسانه هم باید از علوم انسانی غربی اعتبار زدایی کند و همچنین برای علوم انسانی اسلامی اعتبارزایی کند.

عسگری در ادامه با اشاره به اینکه در ایران متأسفانه کار ژورنالیستی کردن را در حد یک ناسزا تنزل می دهند گفت: کار ژورنالیستی کردن در اینجا به معنی کار سطحی کردن است در صورتی که در غرب این یک افتخار است و ما باید به سمت ایجاد ژورنال های تخصصی پیش برویم و الان آنها را در فضای ژورنالیستی نداریم. به فرض مثال ما ژورنال های فرهنگی در حوزه فرهنگ نداریم. جای سایت ها و ژورنال های تخصصی در حوزه مجازی مان خالی است و تا زمانی که این خلا وجود دارد، دیگران آن را پر خواهند کرد. البته باید توجه داشت که ما با غرب داد و ستد علمی داریم.

مدیر عامل خبرگزاری مهر در پایان سخنانش گفت: کاری که دوستان کردند نقطه مبارک و طلیعه ای است که این اتفاق بیفتد و همه ما باید با آن همراه شویم و باید توجه داشت که بیش از نیمی از مخاطبان ما دانشجو هستند که این سایت و مجله می تواند محلی برای تقویت علمی آنها باشد.