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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

با حضور مدیران سینما و اهالی سینما

سالن شماره ۶ سینما هویزه مشهد افتتاح شد

سالن شماره ۶ سینما هویزه مشهد افتتاح شد

سالن شماره ۶ سینما هویزه شهر مشهد با حضور جمعی از مدیران سینما و سینماگران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن شماره ۶ سینما هویزه شهر مشهد با ظرفیت ۳۷ صندلی و صدای دالبی با حضور جمعی از مدیران سینما و سینماگران آغاز به کار کرد.

مدیران سینمایی و جمعی از سینماگران در جریان بازدید از سینما هویزه از دیگر سالن های این سینما بازدید کردند و از کیفیت سالن های این سینما ابراز رضایت کردند.

حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، مجید مسچی مدیرعامل موسسه سینما شهر، فرید فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، امیر حسین علم الهدی دبیر گروه سینمای هنر و تجربه، ابوالحسن داودی، بیتا منصوری، علی سرتیپی، حبیب اسماعیلی، مرتضی شایسته، غلامرضا فرجی، محمد رضا صابری، داریوش باباییان و محسن شمس از جمله بازدیدکنندگان سالن شماره ۶ سینما هویزه شهر مشهد بودند.

کد مطلب 2760158

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