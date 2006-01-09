همايش " گفتگو با همسايه مسلمان" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، درميان موضوعات مورد بحث در اين همايش كه با هدف نزديكي مسلمانان و مسيحيان صورت مي گيرد مي توان به بحث رفتار و گفتگوي احترام آميز ميان مسلمانان و مسيحيان در زمانهاي دشوار اشاره كرد.

كشيش ريچارد جي جونز استاد تدريس رسالت اديان جهان در دانشكده الهيات ويرجينيا در رابطه با اين همايش اظهار داشت: ايده وي براي انتخاب چنين موضوعي به اين عليت صورت گرفت كه اين منطقه داراي جمعيت مسلمان قوي و مهمي برخوردار است.

جونز ياد آورد شد كه در شهر الكساندريا، ويرجينيا، فرزندان آن در كنار همكلاسي هاي مسلمان به مدرسه مي روند و همسر وي آموزگار تدريس انگليسي به عنوان زبان دوم به دانش آموزاني است كه اكثريت آنرا مسلمانان سودان تشكيل داده اند. همچنين در اين منطقه تعداد بسياري مسجد و كتابفروشي اسلامي وجود دارد.

جونز در گفتگو با خبرگزاري كويت افزود: به عنوان استاد تدريس اديان در دانشكده الهيات اين منطقه تدريس اسلام نيز از موضوعات درسي من تلقي مي شود.

جونز كه 16 سال است در دانشكده الهيات ويرجينيا تدريس مي كند اظهار داشت: پس از حملات يازدهم سپتامبر، تعداد درخواستها براي صحبت درباره دين اسلام در كليساهاي محلي افزايش يافت.

انتظار مي رود اكثر مسيحيان غير روحاني در همايش روز جمعه كه يكي از چهار رويدادي است كه براي امسال برنامه ريزي شده حضور يابند.

استاد تدريس اديان در دانشگاه الهيات ويرجينيا يادآور شد يك فيلم مستند كه چند سال پيش از يكي از مساجد شمال آمريكا تهيه شده نيز در اين همايش به نمايش درخواهد آمد كه داستان دو نسل از مهاجران مسلمان و چگونگي انطباق آنها با جامع شمال آمريكا را روايت مي كند.

آخرين بخش از اين همايش از گفتگوي ميان جونز و مهدي امين رضوي، استاد ايراني دانشگاه مري واشنگتن در شهر فريدريكسبورگ، ويرجينيا تشكيل شده است.

امين رضوي كه در زمينه ترجمه شعر فعاليت مي كنند كارشناس فلسفه اسلامي است و جونز نيز درباره موضوعاتي صحبت مي كند كه در زندگي مسلمانان و مسيحيان كنارهم حائز اهميت تلقي مي شود.