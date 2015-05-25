عملیات جاری در الانبار و صلاح الدین مقدماتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع اطلاع رسانی وابسته به الحشد الشعبی عراق، شروع عملیات لبیک یا رسول الله به سمت شمال تکریت برای آزادی مناطق باقیمانده در استان صلاح الدین را تکذیب کردند.

این منابع بیان کردند: آنچه در الانبار و صلاح الدین رخ می دهد عملیات مقدماتی است نه عملیات آزادی بخش.

شایان ذکر است که تلویزیون رسمی عراق در خبری فوری اعلام کرده بود که عملیات لیک یا رسوالله 2 سه سوی شمال تکریت برای آزادی دیگر مناطق آغاز شده است و این عملیات به سوی جنوب غرب سامراء در الرمادی ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر جاسم السعدی رئیس پلیس دیالی از انهدام مرکز سری وابسته به گروهک داعش در شمال شرق بعقوبه خبر داد که شامل کارگاه های تولید بمب و بمب گذاری شده خودروها و موتورسیکلت هاست.این مرکز همچنین شامل 17 مقبره متعلق به سرکرده های داعش که در درگیری های حمرین و السعدیه طی ماههای گذشته به هلاکت رسیده اند، است.