به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعهای از مرثیههای عاشقانه شاعر برای پدر و عموهای شهیدش را در برمیگیرد و پس از چند سال، به تازگی انتشار پیدا كرده است.
شعرهای این مجموعه روایت متفاوتی از جنگ را پیش روی مخاطب قرار میدهد و شاعر در آن، زندگی خانوادههای شهدای جنگ را دستمایه اصلی شعرهای خود قرار داده و با زبانی ساده سعی كرده حال و هوای غریبی را به وجود بیاورد.
این شاعر متولد تهران است و پیش از این كتابهایی همچون «جنگ خاطرهها را مجروح میکند»، «جنگ زیر نور ماه» و «کتاب جنگ» را منتشر كرده است.
«سرفههای قانونی» مجموعه 27 شعر نیمه بلند است که در 142 صفحه و با قیمت 10 هزار تومان از سوی انتشارات نیماژ به بازار كتاب عرضه شده است.
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