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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۲۵

سرفه‌های قانونی در بازار كتاب

سرفه‌های قانونی در بازار كتاب

مجموعه شعر «سرفه‌های قانونی» سروده مرتضی شهید حنیفی، به بازار آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای از مرثیه‌های عاشقانه شاعر برای پدر و عموهای شهیدش را در برمی‌گیرد و پس از چند سال، به تازگی انتشار پیدا كرده است.

شعرهای این مجموعه روایت متفاوتی از جنگ را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد و شاعر در آن، زندگی خانواده‌های شهدای جنگ را دستمایه اصلی شعرهای خود قرار داده و با زبانی ساده سعی كرده حال و هوای غریبی را به وجود بیاورد.

سرفه‌های قانونی

این شاعر متولد تهران است و پیش از این كتاب‌هایی همچون «جنگ خاطره‌ها را مجروح می‌کند»، «جنگ زیر نور ماه» و «کتاب جنگ» را منتشر كرده است.

«سرفه‌های قانونی» مجموعه 27 شعر نیمه بلند است که در 142 صفحه و با قیمت 10 هزار تومان از سوی انتشارات نیماژ به بازار كتاب عرضه شده است.

کد مطلب 2760167

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