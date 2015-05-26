به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای از مرثیه‌های عاشقانه شاعر برای پدر و عموهای شهیدش را در برمی‌گیرد و پس از چند سال، به تازگی انتشار پیدا كرده است.

شعرهای این مجموعه روایت متفاوتی از جنگ را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد و شاعر در آن، زندگی خانواده‌های شهدای جنگ را دستمایه اصلی شعرهای خود قرار داده و با زبانی ساده سعی كرده حال و هوای غریبی را به وجود بیاورد.

این شاعر متولد تهران است و پیش از این كتاب‌هایی همچون «جنگ خاطره‌ها را مجروح می‌کند»، «جنگ زیر نور ماه» و «کتاب جنگ» را منتشر كرده است.

«سرفه‌های قانونی» مجموعه 27 شعر نیمه بلند است که در 142 صفحه و با قیمت 10 هزار تومان از سوی انتشارات نیماژ به بازار كتاب عرضه شده است.