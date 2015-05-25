شهرداری ها بانک اطلاعاتی نخبگان را تهیه کنند

منوچهر حبیبی در حاشیه همایش شهرداری های استان قزوین که ظهر دوشنبه برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، بر تهیه بانک اطلاعاتی از نخبگان، فعالان فرهنگی و کسانیکه می توانند در توسعه و پیشرفت شهرهای تحت مدیریت شهرداران تأثیرگذار باشند تأکید کرد و اظهار داشت: ضروری است این لیست همواره در دسترس باشد و پیشنهاد می کنم شهرداران حداقل هر ۲ یا ۳ ماه یکبار با آنها جلساتی داشته باشند تا کارها با سرعت و تنوع بیشتر انجام شود.

وی گفت: افزایش فرهنگ شهروندی یکی از برنامه هایی است که باید با جدیت دنبال شود و تعیین ردیف بودجه فرهنگی برای شهرداری ها در حال پیگیری است توجه به کل موضوعاتی که در جهت ارتقای سطح زندگی مردم کمک کند، فرهنگ شهروندی نام گذاری می شود و این موضوع باید به عنوان یکی از مبنایی ترین برنامه هر شهرداری در استان قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: شهرهای اسلامی باید محله محور باشند و این محله محوری نیز با محوریت مساجد انجام شود و کارها و امور جاری مساجد را باید به مردم واگذار کنیم.

این مسئول تأکید کرد: مسئولان استان به ویژه شخص استاندار تأکید فراوانی بر تهیه انرژی از طریق روش های پاک دارند و به همین منظور تهیه برق از طریق انرژی خورشیدی در دستور کار قرار دارد و برای تحقق آن برنامه ها و دستوراتی به شهرداری ها ابلاغ شده است.

قزوینی ها ۷۰۰ مگاوات برق مصرف می کنند

وی با اشاره به ۷۰۰ مگاوات برق مصرفی استان قزوین ادامه داد: شهرداری ها عامل فرهنگ سازی در حوزه کاهش مصرف انرژی و تولید انرژی با روش های نوین به ویژه استفاده از انرژی خورشید هستند و حداقل از ۲۵ شهرداری موجود ۱۳ شهرداری باید به سمت استفاده از انرژی خورشیدی در پارکها و ساختمان های اداری خود حرکت کنند.

حبیبی اظهارداشت: هماهنگی با میراث فرهنگی جهت احیای خانه های سنتی و تبدیل آنها به محلی جذاب برای اسکان گردشگران که در توسعه اشتغال استان نیز نقش بسزایی دارد مورد توجه مدیران شهری باشد. همانند خانه بهروزی که در قزوین چنین اقدامی انجام داده و با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده است به طوریکه اتاق های آن تا پایان سال رزرو شده است.

این مسئول بر حمایت تولید کننده و مصرف کننده تأکید کرد و گفت: با احداث بازارچه محصولات تولیدی داخل استان می توانیم ضمن حمایت از تولیدکننده فضایی را ایجاد کنیم که مصرف کننده نیز با قیمت مناسب بتواند کالای مورد نیاز خود را تهیه کند.

۸۵ درصد فضای سبز استان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز است

معاون عمرانی استاندار قزوین اظهار داشت: گزارش هایی از مصرف بی رویه آب به دست ما رسیده است؛ خوشبختانه ۸۵ درصد از آبیاری فضای سبز استان قزوین به صورت تحت فشار انجام می شود و بیشتر هدر رفت آب در حوزه کشاورزی است که باید در این حوزه نیز به سمت آبیاری تحت فشار حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه استفاده از دوچرخه پیشینه تاریخی و فرهنگی در قزوین دارد میطلبد مسئولان نگاه ویژه برای توسعه استفاده از دوچرخه در شهرها داشته باشند تا ضمن افزایش سلامت خانواده ها، سرانه استفاده از این وسیله پاک در حمل و نقل که در حال حاضر در کشور ۱ درصد است، افزایش پیدا کند.

حبیبی بر سکونت فرمانداران، شهرداران و بخشداران در شهر مورد نظرشان تأکید کرد و افزود: سکونت شهرداران در شهرهایی که مدیریت آنها را در دست دارند ضروری است و این موضوع مورد تأیید استاندار است و با تمام احترامی که برای شهرداران قائل هستیم در صورت عدم رعایت این موضوع با آن برخورد خواهیم کرد.