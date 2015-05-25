رسانه ها امید آفرینی در جامعه را مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد صبح دوشنبه در دوره آموزشی رسانه شناسی و روابط عمومی در جمع مدیران روابط عمومی فرمانداری ها و شهرداری ها استان سمنان و روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان در محل سالن همایش های مرکز آموزش علمی و کاربردی رسول اکرم (ص) این شهرستان، به نقش و جایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی به جامعه پرداخت و افزود: روابط عمومی ها چشم بینا و گوش شنوای دستگاه های اجرایی و مردم هستند.

وی اضافه کرد: روابط عمومی ها در دستگاه اجرایی به عنوان پل ارتباطی، نقش مهم و کلیدی را ایفا می کنند و باید تلاش کنند این نقش و جایگاه تقویت شود.

سرعت و دقت در انعکاس اخبار مورد توجه باشد

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان عصر رسانه و انتقال اخبار و اطلاعات به جامعه را مهم برشمرد و اظهار داشت: سرعت و دقت در انعکاس اخبار و گزارشات خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد توجه باشد و مدیران دستگاه های اجرایی این موضوع را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

مجد یاد آور شد: باید بکوشیم با اطلاع رسانی مناسب خدمات نظام در تمامی عرصه ها به مردم منعکس و از این طریق امید آفرینی در جامعه ایجاد شود.

وی گفت: حوزه و عرصه روابط عمومی یک عرصه مهم و ضروری است و این عرصه از گستردگی وسیع در جامعه برخوردار است و یک نقش مهم و اساسی دارد.

حضور پر رنگ مردم در حوزه های مختلف اجتماع پایه های نظام را مستحکم می کند

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان نیز در این آئین ضمن تاکید بر اینکه، حضور پر رنگ مردم در حوزه های مختلف اجتماع پایه های نظام را مستحکم می کند، افزود: باید پیوند مردم با مسئولان را تقویت کنیم.

منوچهر صادقی قادیکلایی با تصریح بر اینکه روابط عمومی ها نقش مهمی در رشد و توسعه جوامع دارند تاکید کرد: برخورد مسالمت آمیز دستگاه های اجرایی به ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب و انعکاس اخبار و گزارشات با هدف اطلاع رسانی از نکاتی است که باید توجه ویژه ای به آن داشت.

فضای مجازی در اختیار دشمن است

رئیس پلیس فتا استان سمنان نیز که دیگر سخنران این دوره آموزشی بود اظهار داشت: فضای مجازی در اختیار دشمن است و با فضای اینترنتی دشمن دنبال به چالش کشیدن نظام است.

سرگرد سید علی میر احمدی با ااشاره به موقعیت های ممتاز نظام مقدس جمعوری اسلامی ایران گفت: نظام برای به دست آوردن این موفقیت ها هزینه های سنگینی پرداخت کرده است که باید حفظ شود.

وی گفت: دشمن در فضای اینترنتی، ماهواره و شبکه های مختلف تلویزیونی تنش اجتماعی و چالش ایجاد کرده و در حال حاضر نیز بر این کار خود افزوده است که باید بیش از گذشته هوشیار و با توطئه های دشمنان مقابله و مبارزه کنیم.

دشمن در جنگ نرم، بی نیاز از هر گونه لشکرکشی است

رئیس پلیس فتا استان سمنان با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال انجام فعالیت های تشکیلاتی فرهنگی است و نباید ساده اندیشی کنیم یادآور شد: دشمن به دنبال استفاده ابزاری از چهره های موجه است و با ایجاد شبهه در فضای مجازی ایجاد مشکل می کند.

میر احمدی گفت: در جنگ نرم، دشمن بی نیاز از هر گونه لشکر کشی با استفاده از قدرت رسانه ای به کنترل اذهان و جلب افکار عمومی می پردازد.

در این آئین از روابط عمومی های فعال پنج دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان با لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

این دوره آموزشی از سوی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان و با همکاری فرمانداری و شهرداری دامغان برگزار شد.