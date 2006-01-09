افزايش بصيرت معنوي و سياسي از برنامه هاي اصلي حوزه نمايندگي ولي فقيه است// جمهوريت و اسلاميت به هيچ وجه از يكديگر جدا نخواهند شد// از عضويت در جامعه روحانيت مبارز استعفا كرده ام

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر"، علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اولين كنفرانس مطبوعاتي خود با رسانه هاي گروهي كه در ساختمان اداره روابط عمومي و انتشارات سپاه برگزار شد با بيان اين مطلب اظهار داشت :هوشياري ملت و نهادهاي انقلابي از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي امروزه در كشور از اهميت بالايي برخوردار مي باشد به طوري كه سپاهي بودن در جامعه به يك الگو تبديل شده است .

سعيدي عرصه حاكميت كنوني را حاكميت اصولگرايانه دانست و افزود : امروز شاهد آن هستيم كه اصولگراياني در راس قدرت قرار گرفته اند كه توانسته اند آرمانهاي نظام اسلامي و ديني را تحقق بخشند كه اين امر در تاريخ دو دهه و نيم بي سابقه بوده است .

نماينده ولي فقيه در سپاه افزود : امروزه سپاه بيشتر از گذشته مي تواند در خدمت اسلام و مردم شريف ايران باشد چرا كه اصولگرايان در خدمت نظام مي باشند.

وي ايجاد بستر مناسب براي دولتمردان و اقشار مختلف مردم را زمينه مناسب براي موفقيت مقطع كنوني تاريخ خواند و گفت : آگاهي ملت و نيروهاي پاسدار انقلاب اسلامي كه رسالت آنان پاسداري است در به ثمر رسيدن اين موفقيت تاثير به سزايي داشته است به طوري كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حوادث اخير كشور از جايگاه خاصي برخوردارشده است .

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران يكي از شاخصه هاي سپاه را رفتار و آگاهي سياسي نيروهاي سپاهي خواند و افزود : يك نيروي سپاهي امروزه بايد آگاهي لازم را در خصوص مسائل پيرامون خود داشته باشد .

علي سعيدي با اشاره به رويكرد جديد در حوزه نمايندگي ولي فقيه گفت : از اين به بعد ما شاهد تحولات عظيم در ابعاد مختلف سپاه خواهيم بود. اين بايد با نيازهاي كشور كه در سطح جامعه به وجود آمده است همگام باشد تا بتواند گامهاي موثري را در اين خصوص بردارد.

وي معنويت افزايي را يك الگوي استاندارد و روشي نو در حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه دانست .

علي سعيدي در ادامه افزود: سپاه بايد داراي تنوع در ساختار و ماموريتي خود داشته باشد تا خودش را با تمامي مسائل موجود كشور وفق دهد چراكه كادر سپاه برخاسته از بدنه مردم است به همين دليل مي تواند يكي از ارگانهاي موثر در كشور به حساب آيد .

نماينده ولي وفقيه در سپاه افزود : نيروهاي سپاهي منتظر آن بودند كه نيروهايي اصولگرا و حزب اللهي در رأس قدرت قرار بگيرند تا بتوانند هرچه بهتر و بيشتر از گذشته به ملت شريف ايران خدمت كنند .

سعيدي زمينه مديريت را گام بعدي سپاه در كارهاي اجرايي كشور خواند و افزود : بعد از انتخاب احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور ما ديديم كه آرمان هاي اسلام و نظام با استفاده از نيروهاي كارآمد و صالح كه به نظام و ولايت فقيه پايبند بوده اند تحقق پيدا مي كند .

سعيدي خطاب به مديران ارشد نظام گفت : مديراني مي توانند پيروز باشند كه هم ديندار باشند و هم دينمدار كه خوشبختانه پرچم دينداري در كشور در دستان رئيس جمهور است .

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران با اشاره به مساله هسته اي ايران گفت : مساله پرونده هسته اي كشورمان به ملت ايران بر مي گردد و دنبال كنندگان اصلي اين پرونده در مجامع خارجي ملت شريف ايران هستند چرا كه اين امر را حق مسلم خود مي دانند .

وي در خصوص موضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خصوص پرونده هسته اي كشورمان گفت : موضع ما همان موضع نظام است. آنچه كه نظام در دستور كار خود قرار داده است سپاه نيز از آن اطاعت مي كند ، چرا كه ما در چارچوب پروتكل الحاقي و ان پي تي حركت مي كنيم و مازادي بر معاهده ان پي تي نداريم .

سعيدي افزود : كشورهاي غربي امروزه به مواضع ايران مبني بر داشتن چرخه سوخت هسته اي رسيده اند به طوريكه اعلام مي كنند داشتن اين چرخه حق ملت ايران است و از مسئولان كشور خواست در خصوص تحقق فن آوري هسته اي كوتاه نيايد .

وي در بخش ديگر از سخنانش در خصوص بحث اخير در جامعه سياسي كشور مبني بر اينكه آيا دفاع از ارزشها ، دفاع از جمهوريت است يا خير گفت : اين مسائل يك فضاسازي بيش در كشور نيست ،چرا كه جمهوريت و اسلاميت به هيچ وجه از يكديگر جدا نخواهند شد به طوريكه رهبري و قانون اساسي دو ضلع يكديگر جمهوريت و اسلاميت مي باشند .

وي افزود : آن چيزي كه در حال حاضر در خصوص آن بحث است شيوه تحقق حاكميت مردم است كه آيا اين شيوه ، شيوه درستي است يا خير .

وي گفت : ما مي توانيم با استفاده از ماهيت نمايندگي اقشار مختلف مردم ، بهترين شيوه را درخصوص حاكميت و اسلاميت در جامعه وضع كنيم .

نماينده ولي فقيه در سپاه بابيان اين مطلب اظهار داشت : در حال حاضر ما بايد از اسلاميت هم دفاع كنيم كه متاسفانه اصلاح طلبان به اين امر دقت نكرده اند.

علي سعيدي از رهبري به عنوان تضمين كننده اسلاميت نظام نام برد و گفت : با وجود رهبري جمهوري اسلامي ايران اسلاميت در كشور ضربه نخواهد ديد و ما بايد از اسلاميت به طور كامل دفاع كنيم.

نماينده ولي فقيه در سپاه در پاسخ به اين سوال كه آيا شما با همكاري خودتان با جامعه روحانيت ادامه مي دهيد يا خير گفت : نماينده ولي فقيه در حوزه نمايندگي بايد به صورت شفاف موضع گيري داشته باشد و براي اينكه از هرگونه موضع گيري ديگري پرهيز شود بنده از عضويت در جامعه روحانيت مبارز استعفا كرده ام .

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا كار فرهنگي در حوزه فرماندهي است يا حوزه نمايندگي گفت : كار فرهنگي در سپاه برعهده حوزه نمايندگي ولي فقيه است و فعاليت هاي فرهنگي در سطح كشور همچون فعاليتهاي سازندگي بر عهده فرماندهي است .

سعيدي در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نظر شما در خصوص هولوكاست چيست گفت : موضع گيري احمدي نژاد به طور كامل بيانگر موضع گيري كشور است و اين را ما به صراحت مشاهده مي كنيم چرا كه كشور از يك موضع انفعالي به يك موضع استراتژيك و تهاجمي تغيير موضع داده است .

علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه مهدي كروبي اعلام كرده است كه سوابق آقاي مصباح را در خصوص مبارزه گري هايش مي توان بررسي كرد گفت : در ابتدا ما بايد انقلابي بودن يا نبودن را تعريف كنيم يعني اينكه آيا شخصي با اعتقادات و مباني فكري خود به مبارزه با ديگر انديشه ها مي پردازد جزو نيروهاي انقلابي به حساب مي آيد يا خير

سعيدي افزود : ما نمي توانيم كارهايي را كه شهيد مطهري براي انقلاب انجام داده اند را ناديده بگيريم زيرا بازكردن بحث ماركسيسم و ماديگرايي در دانشگاه ها و روشن شدن اين موضوع را مديون شهيد مطهري هستيم .

وي ادامه داد : اشخاصي همچون شهيد مطهري و مصباح يزدي از افرادي در نظام به حساب مي آيند كه در مقابل انديشه هاي غربي در خط مقدم قرار گرفته اند و مبارزه مي كنند .

در پايان نماينده ولي فقيه در پاسخ به اين سوال كه مردم چطور مي توانند حق را از ناحق تشخيص دهند گفت : شاخصه ها و سوابق افراد مشخص است . مردم بايد به يك سري از شاخصه ها و معيارهاي درست رجوع كنند و آن را انتخاب كنند كه مهمترين شاخصه ما ولايت فقيه است.