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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

آزادکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد

آزادکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد

کرمانشاه- دبیر هیئت کشتی استان کرمانشاه از دعوت آزادکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی نوجوانان خبر داد.

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان از روز نهم خرداد ماه آغاز خواهد شد که یک کشتی گیر از استان کرمانشاه نیز در این اردو حضور خواهد داشت.

وی افزود: آرمین بابایی کشتی گیر وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان است که از سوی کادر فنی به این اردو دعوت شده است.

کیانی مکان برگزاری این اردو را خانه کشتی تهران عنوان کرد و گفت: اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان تا روز ۱۸ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: ملی پوشان نوجوان خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی که به میزبانی کشور هند برگزار می شود، آماده می کنند.

دبیر هیئت کشتی استان کرمانشاه،گفت: این رقابت ها از ۲۱ خرداد به مدت چهار روز در شهر دهلی نو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2760181

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