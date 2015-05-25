اتحادیه های اصناف ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی ظهر دوشنبه در نخستین همایش کشوری کارگاههای آموزشی روسای ادارات اصناف، تشکل ها، سازمان های صنعت، معدن، تجارت و رابطین پایگاه اطلاع رسانی اصناف سراسر کشور در مجتمع فرهنگی و ورزشی وزارت کشور ساری با بیان اینکه اینکه در کشور ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه فعالیت می کنند، اظهار داشت: برای ساماندهی اتحادیه های صنفی از نظر تعداد با توجه به ظرفیت های قانونی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تداخل صنفی در بین اتحادیه ها وجود دارد، تصریح کرد: تداخل صنفی موجب ایجاد انرژی بسیار کمیسیون نظارت اصناف شده است.

رئیس مرکز اصناف بازرگانی کشور با اشاره به اینکه باید با استفاده از ظرفیت های قانونی زمینه های ساماندهی فراهم شود، گفت: باید ساماندهی مجدد اصناف در دستور کار قرار گیرد و مسئولان در حال تدوین آیین نامه ساماندهی اتحادیه ها هستند.

وی با اعلام اینکه کمیسیون در راستای ساماندهی اصناف تشکیل شده است، افزود: واحدهای صنفی بدون جواز کسب و پروانه باید بصورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: رسیدگی به واحدهای صنفی در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قانونگذار است که این امر بخوبی انجام نشده است و روسای اصناف کشور و شهرستانها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به ساماندهی این اصناف اقدام کنند.

وی با اشاره به برخی مشکلات مالی و بودجه ای، افزود: رسیدگی به واحدهای صنفی فاقد پروانه تکلیف قانونی نیاز مسئولان اصناف شهرستان ها در این زمینه اقدام کنند.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه برای تجارت جدید و مدرن باید ساماندهی شوند، گفت: باید تفکیک در وضعیت بازار ایجاد و بازرسی با کیفیت در بازار بصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

محمد محمد پور عمران با اشاره به ساماندهی برگزاری نمایشگاهها در استان، یادآور شد: حمایت دولت نسبت به نمایشگاههایی که در امر صادرات کمتر ورود دارند، کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه بازار به رایگان در اختیار برخی برندها قرار نگیرد افزود: نمایندگان کالاها باید با ضوابط خاصی در استان ایجاد شود.

محمدپور با اعلام اینکه مالیات در بازار نیاز به ساماندهی دارد، افزود: مسئله مالیات برای اصناف حوزه پرچالش است، انتظار است که برخی واحدهای تولیدی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه در تصمیمات صندوق ملی برنامه‌ای برای استفاده اصناف از اعتبارات این صندوق داشته باشد، گفت: اصناف در امور عام‌المنفعه حضور پر رونق دارند و هزینه‌هایی که به اصناف تحمیل می‌شود جای اشکال دارد و بسیاری از سازمان‌های دور از اصناف از این قشر بهره برداری می‌کنند.

محمدپور با اعلام اینکه حسابرسی از اصناف به صورت جدی تر پیگیری شود، افزود: این اقدام به نفع بازاریان است، برای ارائه خدمات مطلوب به این قشر تشکیلات دبیرخانه کمسیون نظارت استان که در قانون نظام صنفی آمده است در استان نیز ایجاد شود.