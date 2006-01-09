علت سقوط فالكون سپاه نقص فني و ازكار افتادن هر دو موتور هواپيما بود

رييس كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد: پيش از سقوط هواپيماي فالكون سپاه ، نقص فني و از كار افتادن هر دو موتور هواپيما از سوي خلبان به عنوان وضعيت اضطراري به فرودگاه اروميه اعلام شده است .

رضا طلايي نيك در گفتگو با خبرنگار "مهر"، افزود : نداشتن موتور سالم باعث سانحه در فرود اضطراري ، سقوط هواپيما و شهادت هر 11سرنشين آن شده است .



وي سقوط جت فالكون نيروي هوايي سپاه را درفاصله حدود يك ماه از حادثه سقوط سي 130نيروي هوايي ارتش، خبري بسيار دردناك خواند و گفت : اين گونه حوادث هوايي نشان دهنده برخي آسيب هاي اساسي در ناوگان و نظام پروازي كشور است .



رييس كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد وزارت دفاع و ستاد كل نيروهاي مسلح بايد در اعمال نظارت هاي موثرتر و ساماندهي مشكلات يگانهاي هوايي اهتمام بيشتري داشته باشند .



به گفته وي بررسي سانحه سقوط جت فالكون نيروي هوايي سپاه در دستور كار كميته دفاعي قرار گرفته است .