آموزش وپرورش با تربیت اسلامی دانش آموزان به اهداف خود می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ملکی ظهر دوشنبه در کمیته همکاری های حوزه و آموزش و پرورش که در دفتر امام جمعه همدان برگزار شد، اظهار داشت: آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ سازی اسلامی باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تا قبل از رونمایی سند تحول بنیادین رویکرد اصلی آموزش در کشور دانش محوری بود، افزود: در راستای اجرای سند تحول بنیادین که رویکرد اصلی آن تعلیم و تربیت اسلامی است، سند تحول به دنبال جایگزین کردن رویکرد قبلی با رویکرد تربیت محوری و نیز رهنمودهای رهبری در زمینه تربیت است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با افزودن این نکته که توانمندی به تنهایی قدرت می آورد اما تکلیف ایجاد نمی کند، ادامه داد: به دنبال آنیم که علاوه بر افزایش حقوق، قدرت و آگاهی در شخص، تکلیف را به او گوشزد کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین ملکی با بیان اینکه در این سند ۱۳۷ راهکار وجود دارد که در ۴۳ راهکار ظرفیت همکاری با حوزه های علمیه وجود دارد، گفت: حدود ۵۰ درصد از سیاست های ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش نیز ظرفیت همکاری با حوزه علمیه را دارد.

وی به دیده شدن همین ظرفیت ها در نقشه جامع علمی کشور و افق چشم انداز ۱۴۰۴ نیز اشاره و عنوان کرد: در اسناد بالادستی ظرفیت قوی برای استفاده از توانمندی های حوزه های علمیه دیده شده است.

دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش کشور با افزودن این مطلب که حوزه علمیه هرگز به دنبال موازی کاری و دخالت در امور معاونین و مربیان پرورشی نیست، گفت: برای جلوگیری از انحراف در برنامه ها ۲۲ برنامه در پنج محور مدیریت و پشتیبانی، پژوهش، تربیتی و تبلیغ، آموزش و منابع انسانی، آموزش و منابع درسی پیشنهاد داده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین با اعلام اینکه حوزه به دنبال انجام برنامه هایی است که تاکنون متولی نداشته، افزود: یکی از برنامه ها راه اندازی حوزه علمیه فرهنگیان است و توانمندسازی دینی معلمان آموزش و پرورش از اولویت هاست.

وی با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری با این عنوان که نیروی انسانی کلید و محور تحول است، بیان داشت: نیروی انسانی خوب ضعف محتوا را جبران می کند و نیروی انسانی ضعیف محتوای خوب را نیز خراب خواهد کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر قرار باشد زیربنای مناسبی در آموزش و پرورش ایجاد کنیم، گام نخست تربیت نیروی انسانی است، ادامه داد: حوزه علمیه متناسب با ظرفیت خود آماده برگزاری دروس حوزوی و مورد نیاز در این زمینه به شکل فشرده برای فرهنگیان است.

نتیجه توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش علاوه بر خودسازی، انسان سازی و دگرسازی است

حجت الاسلام والمسلمین ملکی نتیجه توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را علاوه بر خودسازی، انسان سازی و دگرسازی دانست و افزود: این حرکت می تواند در مقابل اهداف خاص دشمن که در اتاق های فکر به عنوان مراکز تولید شبهه فعالیت می کنند قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، نهج البلاغه و قرآن از وظایف این کمیته نیست، گفت: این برنامه ها از اول انقلاب برگزار می شده و متولی دارد و هنوز هم در جریان است و کمیته به دنبال انجام کارهایی است که زمین مانده است.

دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش کشور با افزودن این نکته که دانش آموزان ما کمترین اطلاعات را از حوزه های علمیه دارند، گفت: وقتی آزمون های ورودی حوزه علمیه برگزار می شود باید رقابت اصلی بین استعدادهای درخشان باشد و حوزه علمیه دانشجویی یکی از برنامه هایی است که در این راستا پیشنهاد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ملکی بااعلام اینکه شخصیت های برجسته و عالمان دینی برترین الگوها در این زمینه هستند، ادامه داد: باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری ها از کودکی صورت گیرد.

وی افزود: در معرفی مشاغل در مدارس، حوزه علمیه و چگونگی زندگی سرشار از معنویت طلبگی برای دانش آموز بیان نمی شود.

دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش به دیدار با نخبگان دینی به عنوان نمونه ای از برنامه های همکاری حوزه و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: موافقت نامه همکاری و نیز آیین نامه کمیته های استانی برای استفاده از ظرفیت های استانی برای اجرای برنامه های کمیته برای نخستین بار به حوزه های علمیه و ادارات آموزش و پرورش کشور ارسال شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ملکی با طرح این سئوال که چرا باید بعد از گذشت ۳۶ سال از انقلاب آمار طلاق، اعتیاد و تعدد و تنوع بزهکاری افزایش یابد، افزود: جامعه با این آسیب ها درگیر است و اکنون زمان آن است که آموزش و پرورش با کمک تربیت اسلامی به اهداف خود برسد.

وی با افزودن این نکته که انجام هرگونه فعالیت مشترک بین حوزه و آموزش و پرورش باید از کانال کمیته همکاری استان بگذرد، گفت: برنامه ها باید نیازسنجی و کار پژوهشی انجام و آسیب های تربیت اسلامی استانی و منطقه ای بررسی شود.