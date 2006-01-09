هراس از خوابگاه دانشجويي به سالنهاي سينما منتقل شد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين فيلم در 2 هزارو200 سالن سينما به نمايش درآمد وبالغ بر 20 ميليون و100 هزاردلار بليت فروخت.

اين اثر در شرايطي برگيشه سينما غلبه كرد كه تنها با بودجه 5 ميليون دلاري ساخته شد. با كاميابي اين اثردرگيشه فروش پيش بيني مي شود كه كارگردان بزودي براي ساخت قسمت دوم اين فيلم اقدام كند." خوابگاه دانشجويي " شرح حال دو دوست دانشگاهي به نامهاي پاكسون و جاش را روايت مي كند كه براي ماجراجويي هاي جديد راه اروپا را در پيش مي گيرند و در راه با اولي آشنا مي شوند، اما اين آشنايي دردسرهاي جديدي را برايشان رقم مي زند.

جي هرناندز و درك ريچاردسون، از جمله هنرپيشگاني هستند كه در اين اثر به نقش آفريني پرداخته اند.

فيلم "تاريخچه نارنيا: شير، جادوگر وكمد" ازديگر فيلمهاي موفق هفته است .اين اثركه توسط شركت فيلمسازي ديسني توليد شده درپنجمين هفته نمايش همچنان با استقبال مخاطبان مواجه است. كسب 15 ميليون و400 هزاردلارباعث شد كه "نارنيا" مقام دوم جدول فروش را ازآن خود كند.

دراين ميان فيلم "كينگ كنگ" واپسين ساخته پيترجكسون با فروش 12 ميليون و500 هزاردلار به جايگاه سوم جدول فروش قناعت كرد. اين اثركه با بودجه 208 ميليون دلاري ساخته شد تا به حال 192 ميليون دلار فر وش كرده ونتوانسته بودجه اوليه اش را بازگرداند.

فيلم "تفريح با ديك وجني" با شركت جيم كري نيز نتوانست انتظارات تهيه كنندگانش را برآورده كند وبه فروش 12 ميليون و200 هزاردلار دست يافت اين درحاليست كه قسمت دوم فيلم " دوجينش ارزان تراست " نيز با افت فروش مواجه شد و به فروش 8 ميليون و300 هزار دلاردست يافت.

با اين وجود ميزان فروشي كه براي فيلم ها ارائه شد هنوز قطعي نيست وآمار قطعي فروش درروزهاي آتي منتشر مي شود.