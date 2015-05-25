یکسان سازی نرخ ارز نخستین اقدام دولت پس از توافقات هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ایمانی راد ظهر امروز در همایش سالانه حمل و نقل و کارگزاران شرکت حمل و نقل کشور که به همت ذوب آهن اصفهان و در اتاق بازرگانی برگزار شد با بیان اینکه تجزیه و تحلیل وضعیت فولاد کشور بدون باز کردن اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشت که عرضه و تقاضا تعیین شده قیمت فولاد در بازار نیست و متغیرهای کلان بین‌المللی است که در قیمت فولاد تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به قیمت صنعت فولاد توجهی ندارد، افزود: دولت برای حل مشکلات فولاد استراتژی می‌نویسد و این در حالی است که بزرگ‌ترین کمک دولت به صنعت فولاد این است که دولت دراین صنعت دخالتی نکند و راه را برای توسعه این صنعت تسهیل کند.

اقتصاد خودش می‌تواند تکلیف خودش را تعیین کند

این دکترای اقتصاد که معتقد است اقتصاد خودش می‌تواند تکلیف خودش را تعیین کند، ادامه داد: صنعت در آزادی پویایی خودش را به دست می‌آورد و در این راستا تردیدی ندارم که وزیر صنعت اطلاعاتی کمتر از یک فعال کوچک در حوزه فولاد دارد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت فولاد باید آزادانه فعالیت کند، اضافه کرد: باید یادآور شوم که جلسات دولت طی ۷۰ سال گذشته در حوزه فولاد تاثیری نداشته و از این رو ارایه تسهیلات می‌تواند بزرگ‌ترین کمک دولت به این صنعت باشد.

این اقتصاد دان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نرخ دلار آمریکا تعیین کننده تمام قیمت‌ها در سطح جهان است، تصریح کرد: در بازه زمانی خاص قیمت دلار افزایش یافت و به دنبال آن تزریق پول به کشور متوقف شد که این امر نیز همزمان با رکود اقتصادی در اروپا همراه شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام کشورهای دنیا با مشکلات رکود اقتصادی مواجه هستند، افزود: این در حالی است که کشور آمریکا به خوبی در بحران اقتصادی عمل کرد و موفقیت‌های خوبی را به دست آورد.

صنعت فولاد کشور بسیار وابسته به فرآیندهای جهانی است

ایمانی راد بابیان اینکه در حال حاضر صنعت فولاد کشور بسیار وابسته به فرآیندهای جهانی است، اضافه کرد: در این راستا پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۵ اتفاق خاصی در بازار صنعت فولاد رخ ندهد.

وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در کشور ایران با کمبود نقدینگی روبرو خواهیم بود، ادامه داد: طی این دو سال درآمدهای نفتی کشور تغییر چشمگیری نخواهد داشت و صنایع و بخش تولید با کمبود نقدینگی روبرو خواهند بود.

یک اقتصاد دان با اشاره به تاثیرات توافق احتمالی در بحث هسته‌ای نیز گفت: در این راستا باید یادآور شوم که نخستین اقدام دولت پس از توافق احتمالی و برداشتن تحریم‌ها یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود که در این راستا بانک مرکزی نیز سیاست انقباضی را دنبال خواهد کرد.

سیستم بانکی ۱۹۰ هزار میلیارد طلب و ۲۰ هزار میلیارد بدهی دارد

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سیستم بانکی ۹۰ هزار میلیارد از مردم و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، افزود: این در حالی است که این سیستم تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

این اقتصاد دان توسعه صادرات در کنار کنترل نقدینگی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ را ضروری دانست و بیان داشت: باید تا زمانی که ارز ثبات دارد زیربناهای صادراتی در کشور چیده شود و به محض قدرت گرفتن نرخ ارز صادرات سود آور دنبال شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت فولاد و سنگ آهن به کف قیمت رسیده است، ابراز داشت: در این راستا برخی معتقدند که باید برای تولید کنندگان فولاد و معدنکاران سنگ آهن کمیته بحران تشکیل شود و به آنها رسیدگی شود.

کاهش تورم نقطه به نقطه متوقف شده است

ایمانی راد با بیان اینکه در حال حاضر در کشور با تغییر روند کاهش قیمت‌ها در بازار ایران مواجه هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر کاهش تورم نقطه به نقطه متوقف شده است و از این رو باید فضای کسب و کار در کشور رشد یابد.

وی با تاکید بر اینکه بازار بورس در کشور ایران با منطق اقتصادی خوبی فعالیت می‌کند، اضافه کرد: این بازار نشان دهنده واقعیت‌های اقتصادی کشور است و می‌توان به خوبی به آن استناد کرد.

این اقتصاد دان با بیان اینکه بر اساس اطلاعات به دست آمده از شاخص بورس شاخص فولادی حرکت سریعتری از دیگر بخش‌ها داشته است، ادامه داد: در این راستا باید توجه داشت که شاخص شرکت‌های فولادی در کشور طی یک سال گذشته منفی بوده است.

وی با بیان اینکه تنش‌های هسته‌ای بزرگ‌ترین دلیل عدم توسعه صادرات است، ابراز داشت: برخی معتقدند که به محض برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها دولت اقدام به واردات می‌کند و این در حالی است که بعد از گذشت مدت زمانی نه چندان بلند اقتصاد دچار مشکل خواهد شد و با توجه به شناختی که از دولت آقای روحانی دارم این اتفاق را بعید می‌دانم.