صادرات تعاونی های استان قزوین ۴۰ درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، مسعود بابایی در این باره اظهارداشت: بستهبندی ونقش تعيين كننده آن در حفظ كالا، سهولت حمل و نقل، طول عمر محصول، استحكام و قيمت تمام شده آن و بسياري از موارد ديگر بسيار حايز اهميت است، تا جايی كه برخی اوقات نحوه بستهبندی بيش از كيفيت آن در جلب مشتری تاثيرگذار است.
وی افزود:در محصولات كشاورزی هدر رفت زيادي وجود دارد كه بايد با طراحی بستهبندی مناسب در اين زمينه اقدام لازم صورت گیرد و فرهنگ كارآفرينی و درآمد زايی در ميان مردم نهادينه شود و مردم در انجام امور مختلف، ریسک پذیر باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت:بستهبندی محصولات بايد به گونهای طراحی شود كه همه ويژگيها و مشخصههای مثبت در اين امر، مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم در صنعت صادرات محصولات توليدی نقش خوبی را ايفا كرده و در تحقق پيشبرد اين اهداف مشاركت و همكاری داشته باشيم.
وی خاطرنشان کرد:در راستای نيل به اهداف سياست های كلان اقتصاد مقاومتی بند ۱۰ و ۲۴ در استان قزوين در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۶ میلیون و ۹۱۳هزارو ۷۲۴ دلار محصولاتی مانند كشمش، خرما، تخم مرغ به صورت بسته بندی شده از طريق شركتهای تعاونی به كشورهای گرجستان، عراق،آلمان، بحرین، افغانستان، عمان، اتریش، مالزی، هلند، لهستان و ترکمنستان صادر شده كه اين رقم نسبت به سال گذشته،حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.
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