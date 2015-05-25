کنفرانس های علمی دانشگاهی گامی جهت تولید علم مدنظر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده دوشنبه در اختتامیه نخستین همایش بین المللی چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، آشنایی با زبان های مختلف دنیا را یکی از راهکارها و ابزارهای مهم برای ارتباطات بیشتر با دنیای خارج و کشورها و ملل مختلف جهان عنوان و تصریح کرد: برگزاری چنین کنفرانس های علمی در مراکز دانشگاهی یک گام به جلو در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در تولید علم است.

وی با تاکید بر تلاش مضاعف جامعه دانشگاهی دراین زمینه اظهار داشت: آشنایی با زبان های زنده دنیا فرصتی برای تبیین ارزش های والای انقلاب اسلامی ایران در سطح جهانی است و تسلط به زبان های مختلف ابزاری تأثیرگذار در مراودات بین المللی بوده و مراکز دانشگاهی دراین خصوص باید پیشتاز باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه بااشاره به پیشرفت عظیم ایران اسلامی در عرصه های علمی و پژوهشی، آشنایی دنیا با ابداعات و اختراعات دانشمندان جوان ایرانی را یک دستاورد و افتخار برای کشورمان برشمرد و افزود: با وجود تحریم های ظالمانه، ایران اسلامی با افتخار به حیات پربرکت خود ادامه می دهد.

حجت الاسلام حاجی زاده دین مبین اسلام را دین مهربانی، شفقت و نوعدوستی برشمرد و گفت: امیدواریم هر روز شاهد پیشرفت های روز افزون در این زمینه باشیم و برگزاری موفق و منظم این کنفرانس نیز یک اتفاق مثبت برای منطقه ارسباران است و باید از تمامی دست اندرکاران برگزاری آن قدردانی کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از اساتید برجسته دانشگاهی و بین المللی پروفسور محمدرضا باطنی، پروفسور دکتر حسین فرهادی، پروفسور دکتر پرویز بیرجندی، دکتر هاجر عبدالرحیم و دکتر مانجو جاتکا با اهداء لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد.