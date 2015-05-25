چینی ها به آزادراه تهران - شمال برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از قطعه چهارم آزادراه تهران شمال در چالوس، با بیان اینکه مشکلات فراروی با چینی ها در این زمینه رفع شده است گفت: قرارداد جدیدی نیز با آنان درباره قطعه اول آزادراه بسته شده است.

وی با اشاره به افتتاح زودهنگام قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال گفت: متاسفانه این قطعه قبل از اینکه تکمیل شود به بهره برداری رسید و با آنکه ۸۰ درصد کارش انجام شده بود و ایمن سازی نشده بود .

وی با عنوان اینکه برنامه های جدیدی برای ایمن سازی قطعه چهارم آزادراه طراحی شده است گفت: قبلا کف آسفالت نهایی مناسب ریخته نشده بود و ۲۰ کیلومتر دوباره آسفالت نهایی می شود.

آخوندی با اشاره به ریزش کوه در ایام عید گفت: مسیر بررسی می شود و هر جا که احتمال ریزش کوه وجود داشته باشد، میخ کوبی خواهد شد.

وی عنوان کرد: قطعه یک این آزادراه نیز فعال است و تونل و پلهای بزرگ در دست ساخت است، مشکل با چینی ها حل شده و قرارداد جدیدی بسته شد.

قطعه چهارم آزادراه تهران شمال ۲۵ کیلومتر طول دارد.