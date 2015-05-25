وزارت کشور هیچ برنامه ای برای حمایت از تاکسی های بنزینی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی با بیان اینکه تاکسی ها به هیچ وجه اجازه افزایش نرخ مجدد کرایه های تاکسی را ندارند گفت: از ابتدای سال جاری و با تصویب شورای اسلامی شهر تهران، کرایه تاکسی ها ۲۰ درصد افزایش داشته است. اما با توجه به تک نرخی شدن سوخت از شب گذشته بطور قطع تاکسیرانان اجازه افزایش نرخ کرایه ها را برای بار دوم ندارند در عین حال که برنامه ایی هم برای بررسی مجدد کرایه ها و افزایش کرایه در شورا و فرمانداری مطرح نیست.

وی با بیان اینکه اکنون ۸۰ درصد تاکسی های شهر تهران سوخت گاز مصرف می کنند، افزود: با توجه به اینکه نرخ سوخت گاز تغییری نداشته و در عین حال بسیار مقرون به صرفه نیز هست دیگر نیازی به افزایش مجدد کرایه تاکسی ها نیست.

فرهادی در پاسخ به اینکه آیا وزارت کشور بسته های حمایتی برای تاکسیرانان در نظر دارد تا افزایش نرخ سوخت جبران شود، گفت: وزارت کشور هیچ گونه برنامه ایی برای حمایت از تاکسیرانان در تک نرخی شدن سوخت ندارد چرا که معتقدیم تاکسی های بنزینی نیز باید به سمت سوخت گاز بروند در عین حال که معتقدیم افزایش ۲۰ درصدی کرایه ها پاسخگوی تک نرخی شدن سوخت خواهد بود.