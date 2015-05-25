به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: در دو ماهه گذشته ۶۶۹ فقره اظهارنامه صادراتی با وزن ۱۰۶ هزار تن در استان صادر شده است.

وی، ارزش این اظهار نامه ها را بالغ بر ۲۷ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این میزان از لحاظ ارزشی ۵۷ درصد و از نظر وزنی ۱۰۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

صدور ۱۲۶۰ اظهارنامه صادراتی کالاهای غیر نفتی

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی، هیدورکربن، کاشی، سیمان، خوراک کامل طیور، سوخت تختیری و صیفی جات را از جمله اقلام صادراتی استان برشمرد و افزود: این کالاها به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان، فدراسیون روسیه و ازبکستان صادر شده اند.

خاشی با اشاره به صادرات استان از محل ماده ۱۱۶ در این مدت، بیان کرد: طی دو ماه گذشته در حوزه صادرات کالای غیر نفتی یک هزار و ۲۶۰ فقره پروانه صادراتی به ارزش بالغ بر ۴۴ میلیون دلار صادر شده است.

وی با بیان اینکه این اظهارنامه ها دارای ۱۴۵ هزار تن وزن بوده اند، عنوان داشت: میزان صادرات کالاهی غیر نفتی استان از محل ماده ۱۱۶ نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۶۷ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی به صدور ۲۱۶ فقره اظهارنامه صادراتی مشتقات نفتی در استان طی دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت: این اظهارنامه ها به ارزش ۴۶ میلیون دلار و به وزن بالغ بر ۵۰ هزار تن بوده اند.

افزایش ۸۷ درصدی صادرات مشتقات نفتی استان

وی اضافه کرد: تعداد این اظهار نامه ها از نظر ارزشی نسبت به سال قبل ۸۷ درصد و از نظر وزنی ۸۰ درصد رشد داشته است.

به گفته مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در مجموع طی دو ماه گذشته ۱۱۶ میلیون دلار از استان صادر شده است.

خاشی با اشاره به استقرار دفتر فنی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، بیان داشت: از سه ماه قبل پیگری اخذ مجوز در این زمینه شدیم و در ۲۸ اردیبهشت ماه این مجوز صادر شد.

وی با بیان اینکه راه اندازی این دفتر نویدی برای مردم استان است، اظهارامیدواری کرد که با این اتفاق شاهد رونق صادرات و واردات در استان باشیم.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: امسال شاهد رشد صادرات در استان بودیم و امیدواریم این روند ادامه و شاهد رونق صادرات استان باشیم.

گمرک استان با کمبود نیروی انسانی روبرو است

وی با اشاره به اینکه مجوز ۲۴ ساعته شدن مرز از سال ۹۲ ابلاغ شد، عنوان داشت: در حال حاضر گمرک خراسان جنوبی با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بوده و نیاز است تا نیروهای مورد نیاز تامین شود.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه استانداری باید در این زمینه با ما همکاری کند، گفت: برای اجرای طرح ۲۴ ساعته شدن مرز، ممکن است در ابتدا نیروهای انتقالی از سایر استان ها به کمک ما بیایند اما این روند موقتی بوده و باید مجوز استخدام ۳۰ تا ۴۰ نیرو گرفته شود.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه ۲۴ ساعته بودن مرز بسیاری از مشکلات استان را حل خواهد کرد، گفت: برای رونق صادرات استان لازم است تا به غیر از کشور افغانستان به کشورهای دیگر نیز توجه شود.

مرتضی صفدری زاده ادامه داد: این پتانسیل در استان وجود دارد که با کشورهای حوزه خلیج فارس و عربی تبادلات تجاری برقرار کنیم و باید استان نگاه ویژه ای به آن ها داشته باشد.

وی به استقرار دفتر فنی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اشاره کرد و افزود: لازم است تا نمایندگان دستگاه های متولی صادرات در این منطقه حضور داشته تا حضور دفتر فنی مقدمه ای برای ایجاد پنجره واحد باشد.