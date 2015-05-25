به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع فردا با حضور بیش از ۵۰۰ کارشناس، محقق، استاد دانشگاه و مهندسان مشاور، پیمانکاران تولید و تامین کنندگان تجهیزات و سیستمهای تاسیساتی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، ترکیه، آلمان، فنلاند، عمان، پاکستان و دفتر برنامه محیط زیست ملل متحد درمحل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.
در این کنفرانس بین المللی مهمترین روشهای مصرف انرژهای نوین از جمله انرژی هسته ای، خورشیدی و دینامیکی مورد بررسی قرار می گیرد.
قرار است در این کنفرانس که معاونان وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز حضور خواهند داشت، از میان ۲۵۵ مقاله دریافتی ۵۵ مقاله ارائه شود.
دبیر علمی ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع گفت: در برگزاری این کنفرانس تلاش شده از همه ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی بخش های مختلف کشور بهره گیری شود.
عباس عباسی افزود: ظرفیتها و توانمندیهای فراوانی در بین محققان داخلی در حوزه تاسیسات ساختمانی وجود دارد و در تلاش هستیم که این کنفرانس بستری برای ارائه این پتانسیل و ایجاد فضایی برای شبکه های تحقیقاتی باشد.
وی اظهارداشت: در اطلاع رسانی این کنفرانس بسیار تلاش کرده ایم تا همه استانهای کشور در آن حضور داشته باشند، لذا هر ساله شاهد حضور شرکت کنندگان از سازمانها و شرکتهای متنوع با دیدگاهها و رویکردهای متفاوتی از سراسر کشور هستیم.
علی شالباف خاطر نشان کرد: یکی از ویژگیهای برجسته کنفرانسهای بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع که آن را از سایر رویدادهای مشابه در داخل کشور متمایز کرده، استقبال و پذیرش آن در فراتر از مرزهای کشور است.
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