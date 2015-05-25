مسئولان فرهنگی توجهی به حوضه آبریز زاینده رود نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسماعیلی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری داستان کوتاه زاینده رود، اظهار داشت: ایده جشنواره سراسری دانشجوی داستان کوتاه زاینده رود از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود و با همکاری دانشگاه اصفهان اقدام به برگزاری این جشنواره کردیم.

وی بیان داشت: در این جشنواره نزدیک به ۳۰۰ عنوان داستان در دو بخش آزاد و ویژه به دبیرخانه جشنواره رسید.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به محورهای برگزاری این جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: برپایی کارگاه‌های داستان‌نویسی در طول برگزاری جشنواره با حضور نویسندگان و اساتید صاحب نام از جمله برنامه‌هایی است که در جهت توجه به آموزش و تداوم جریان‌های ادبی درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه جشنواره در طول سه روز برگزار می‌شود ، اعلام کرد: کارگاه آموزشی آسیب شناسی داستان نویسی معاصر ایران ، کارگاه آموزشی بررسی مولفه های مکتب داستان نویسی اصفهان و کارگاه آموزشی مروری بر دستورزبان ادبیات داستانی از جمله کارگاه های است که در این سه روز برپا می شود.

اسماعیلی هدف از برگزاری این جشنواره را کشف استعدادهای نو، حمایت از خالقان داستان و جلب توجه همگان به مسأله زاینده‌رود نام برد و گفت: مسئله زاینده رود و جاری بودن آب بر بستر رودخانه تاثیر غیر قابل انکاری در فرهنگ، زندگی، تاریخ، تمدن، روح و روحیه مردم دارد.

وی افزود: با توجه به روحیه پرسشگری، نقادانه، حقیقت جو، بالنده و با نشاط دانشجویان برگزاری این جشنواره در این بستر و فضا بهترین امکان برای طرح مسئله زاینده رود است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: دغدغه نسبت به مسائل روز جامعه، خلاقیت در موضوعات، پرداخت هنرمندانه آنها، رعایت ایجاز در بیان آثار از نقاط قوت برخی آثار رسیده به شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: بی‌توجهی به دستور زبان فارسی، رعایت نکردن درست‌نویسی، بی‌توجهی به فرم متناسب با محتوا، تأثیر غیرقابل انکار سینما و سریال‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای در آثار، انتخاب نامناسب عناوین، تقلیل سطحی از آثار بزرگان نیز از جمله آسیب‌های آثار به شمار می‌رود.