دومين مركز آموزش استثنايي افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدرضا حافظي رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور گفت: اين مركز آموزشي با اعتبار 3 ميليارد و 250 ميليون ريال از سوي سليمي آشتياني خير مدرسه ساز ، با ظرفيت 400 نفر براي افراد معلول كشور ساخته و آماده بهره برداري است.

وي با اشاره به وجود 15 هزار خير مدرسه ساز در كشور گفت: هر سال نسبت به سال قبل در احداث مدرسه سازي شاهد 100درصد رشد هستيم . به گونه اي كه در سال گذشته معادل 276 ميليارد تومان در امر مدرسه سازي ايثار مال كرده اند.

حافظي با بيان اينكه خيرين مدرسه ساز تاكنون همگام با دولت و حتي جلوتر از دولت در امر مدرسه سازي سرمايه گذاري كرده اند تصريح كرد: تاكنون از سوي خيرين مدرسه ساز بيش از 80 هزار كلاس درس در كشور ساخته و تحويل آموزش و پرورش شده است.

وي هدف اقدام خيرين در امر مدرسه سازي را اعتلاء فرهنگ كشور، رشد شكوفايي فرزندان و توسعه فرهنگي كشور دانست.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور اظهار اميدواري كرد: اين روند رو به رشد تا جايي ادامه داشته باشد كه كشور از نظر فضاي فيزيكي آموزشي بي نياز شود تا خيرين بتوانند پس از آن در نرم افزار علم آموزي نيز مشاركت داشته باشند. چرا كه اساس توسعه پايدار ، توسعه علم و دانش در كشور خواهد بود.

بنابرهمين گزارش ، اولين مركز آموزش استثنايي سال گذشته همزمان با ميلاد حضرت امام رضا توسط خير مدرسه ساز سليمي آشتياني با اعتبار 3 ميليارد و 250 ميليون ريال احداث و به بهره برداري رسيد.