آماده همکاری فرهنگی و صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور چک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر دوشنبه در نشست بررسی زمینه‌های سرمایه گذاری بین کشور چک و خراسان جنوبی اظهارکرد: خراسان جنوبی با دارا بودن ۴۰ نوع ماده معدنی از ظرفیت های خوبی در بخش معدن برخوردار است.

وی با اشاره به افزایش ۳۶۵ درصدی صادرات استان در سال گذشته، گفت: برای توسعه تجارت خارجی با سایر کشورها باید شرکت های فراملی در استان شکل گیرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی به پتانسیل های استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی ما برندهای خوبی داریم مثل زعفران که در دنیا معروف است و آمادگی همکاری با سایر کشورها در این زمینه را داریم.

لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از تجار و صادرکنندگان استان

رضایی، خراسان جنوبی را یک استان فرهنگی و دانشگاهی عنوان کرد و افزود: برای صدور خدمات فنی و مهندسی و همکاری در زمینه‌های میراث فرهنگی آماده همکاری با جمهوری چک هستیم.

وی بر ایجاد بانک اطلاعاتی از تجار و صادرکنندگان استان تاکید کرد و گفت: این بانک اطلاعاتی برای توسعه روابط صادراتی یکی از ضروریات است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی اضافه کرد: در این نشست تلاش شد زمینه های همکاری دو طرف معرفی شود که امیدواریم منجر به تبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه به لحاظ تنوع آب و هوایی و جغرافیایی جاذبه های طبیعی زیادی در استان داریم، گفت: قرار گرفتن در حاشیه کویر مرکزی سبب شده در بخشی از استان مرتفع ترین تپه های شنی جهان را داشته باشیم.

حسن رمضانی قرار گرفتن گرم ترین نقطه زمین در نهبندان را یکی دیگر از جاذبه های طبیعی استان برشمرد و افزود: طبق اطلاعات ناسا در سال گذشته درجه گرما در این منطقه به ۷۰ درجه رسیده است.

فراهم بودن زمینه های همکاری در بخش های میراث فرهنگی و گردشگری با کشور چک

وی اضافه کرد: در خراسان جنوبی تعدادی زیادی چشمه های آب معدنی داریم که در کنار ۷۰۰ اثر ثبت شده در آثار ملی و یک اثر در فهرست جهانی از جاذبه های فرهنگی استان هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، قرار گرفتن تاریک ترین بخش خاورمیانه در بخش دستگردان طبس برای رصد ستارگان، قرار گرفتن دو روستا از هفت روستای شگفت انگیز کشور در استان را از دیگر جاذبه های استان دانست.

وی گفت: همه این جاذبه ها در کنار وجود دو فرودگاه و قرار گرفتن در بخشی از مسیر راه آهن زمینه های گردشگری را در استان فراهم کرده است.

رمضانی با بیان اینکه در خراسان جنوبی سفر ارزان تر است، بیان کرد: تجربه برگزاری تورهای اروپایی به استان نشان داده که سفر نسبت به سایر استان ها ارزان تر است و آماده همکاری با جمهوری چک در زمینه های گردشگری هستیم.