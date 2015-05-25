آغاز تدوین برنامه عملیاتی ملی برای محافظت از پلنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تیموری با بیان اینکه سری جلسات مرتبط با برنامه ریزی های مربوط به ذینفعان از دوم خرداد ماه از طریق موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی آغاز شده است، افزود: با توجه به تنوع شرایط طبیعی ایران، پراکنش گونه و عوامل اثر گذار بر برنامه های حفاظتی، موضوعات مرتبط با حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران بسیار گسترده، متنوع و تخصصی هستند و شناسایی دقیق، تحلیل اهمیت و نقش طیف وسیع ذینفعان و جلب مشارکت آنان از عوامل بسیار موثر در افزایش پایداری اثرات برنامه حفاظت و مدیریت گونه است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در مراحل مختلف تدوین این برنامه از ظرفیت های ملی و بومی و دانش روز دنیا در خصوص موضوعات مرتبط استفاده می گردد و این موضوع در جلسات مربوط به ذینفعان نیز لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگر سخنانش، افزود: : تا کنون، مطالعات و مراحل تحلیل وضعیت موجود، تعیین چارچوب کلی استراتژی ها و فعالیت ها در راستای ارزش ها و اهداف حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین شده است.

تیموری افزود: طی جلسه اول از سری جلسات مرتبط با ذی نفعان که به مدت ۸ ساعت در معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، مجموع ۱۱ نفر از کارشناسان استانی و نمایندگان برخی از دفاتر ستادی در دو گروه کاری، به تکمیل مراحل تحلیل ذینفعان پرداختند.

وی با اشاره به این موضوع که تمامی مراحل مربوطه با دقت و سرعت در حال انجام است، تاکید کرد: همواره تلاش بر این است که برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه با شرایط ویژه پلنگ در ایران مطابقت داشته باشد.