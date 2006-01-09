فصلنامه كتاب ؛ ويژه كتابداري و اطلاع رساني منتشر شد





به گزارش مهر، در شماره اخير اين كتاب كه با فاصله زماني از موعد مورد نظر( بهار 84 ) به چاپ رسيده ، بخش هاي يادداشت سردبير، مقالات، گزارش، خبر، معرفي سايت هاي اينترنتي، معرفي نسخ نفيس ، معرفي كتاب و مطالب انگليسي به چشم مي خورد كه به جز بخش گزارش كه حاوي گزارشاتي متعلق به اوايل سال 84 است ، مطالبي كاربردي، تحليلي و حاوي اطلاعات عميق پيرامون مباحث كتاب و كنابداري و رشد فرهنگ كتابخواني مي باشد .

مقالاتي نظير امانت بين كتابخانه اي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، پايان نامه هاي دكتراي مرتبط با اسلام و ايران ، طرح پيشنهادي ايجاد شبكه اطلاع رساني براي كتابخانه هاي مراكز آموزش عالي ، علم رجال و كتاب شناسي علم رجال ، كتابداري نوين و چالش هاي آن ، وبلاگ ارمغان جديد اينترنت به كتابخانه ها ، يادگيري و مهارت هاي فن آوري اطلاعات در برنامه درسي ، قوانين اخلاقي كتابداران و ... بخش عمده شماره تازه فصلنامه" كتاب" را شامل مي شوند.

به گزارش مهر ، يكي از مطالب اين شماره ، يادداشت سردبير است كه در نوشتاري تحت عنوان " اطلاعات و چاپلوسي " آورده است : "... تملق پذيران آهسته آهسته به موجودات خدايگاني تبديل خواهند شد كه خود را محور همه امور دانسته و هيچ انديشه و عمل نو و نقدي را بر نمي تابند. اين زهر تملق و سجود چنان كم كم در اجزاي ايشان نفوذ مي كند و آنان را دچار بي حسي مغزي خواهد كرد كه ديگر اطراف و محيط را درك نخواهند كرد و اهداف سازماني فقط در نوشته ها ظاهر خواهد شد... اگر مديريت و تصميم گيري را تبديل اطلاعات به عمل بدانيم، تملق و چاپلوسي از جريان آزاد اطلاعات جلوگيري كرده و موجب قلب اطلاعات مي شود..."

فصلنامه كتاب از سوي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در 296 صفحه و بهاي 1200 تومان روانه پيشخوان شده است .